Marcel Proust et Reynaldo Hahn : écrire la musique

La musique est un pilier essentiel de A la recherche du temps perdu, c’est ce que démontre Cécile Leblanc, maîtresse de conférence à la Sorbonne Nouvelle et chercheuse en littérature et musicologie. Si elle est aussi présente dans l’œuvre de Proust, c'est par l'intermédiaire de Reynaldo Hahn.

Marcel Proust et Reynaldo Hahn se rencontrent en 1894 dans le salon de Madeleine Lemaire, qui les invite par la suite dans son château de Réveillon, ils ont tout juste la vingtaine. Très vite, ils sont conviés partout, « ils sont vraiment acceptés comme un couple tout à fait comme les autres, en quelque sorte, analyse Cécile Leblanc. Et on est en 1894-96 ». Cette acceptation sociale est propre à leur milieu, celui de la bourgeoisie.

Né au Venezuela, Reynaldo Hahn est un musicien prodige. Brillant chanteur et compositeur, « il appartient à la classe de Jules Massenet, donc il connaît tous les compositeurs de sa génération » précise Cécile Leblanc. Il introduit Marcel Proust dans les salons musicaux et lui fait rencontrer les grands musiciens de son époque : Gabriel Fauré, Claude Debussy, Jules Massenet...

De la musique, absolument

Ils partagent une même passion pour les cafés-concerts où ils se rendent souvent pour voir Yvette Guilbert, Paulus... Proust demande souvent à Hahn de lui chanter Viens Poupoule de Mayol qu’ils vénèrent tous les deux. Ils essaient même de le convier à venir chanter chez Proust, mais le projet n’aboutit pas.

L’écrivain sollicite souvent Reynaldo Hahn pour qu'il lui chante des mélodies ou des morceaux. Passionné par les nouvelles technologies de l’époque et attiré par la possibilité de pouvoir écouter la musique quand il le souhaite, l'écrivain s'abonne par la suite au théâtrophone. Cette invention de Clément Ader permet de se raccorder directement aux représentations d’opéra via téléphone. Ainsi, Proust passe des soirées entières concentré à écouter ses opéras favoris, comme Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg de Wagner ou Pelléas et Melisande de Debussy. Il acquiert enfin un pianola, un piano avec des rouleaux musicaux amovibles que l'on peut louer.

Pourtant tout les oppose

A vrai dire, en dehors des cafés-concerts, tout oppose les deux artistes : « ils ont été en désaccord sur tous les grands courants musicaux, artistiques, souligne Cécile Leblanc, et même peut-être littéraires de leur époque ».

Ce sont précisément leurs discussions et débats qui vont les aider à construire leurs pensées et cheminements intellectuels. Même si Proust reconnaît à son ami compositeur une supériorité en termes de compétences musicales, il défendra toujours ses goûts avec conviction, comme Debussy, Stravinsky, Strauss... Ces échanges nourrissent l’écrivain qui va très vite se lancer dans la critique musicale, avec un premier article sur Saint-Saëns dès 1895.

L’auteur de A la recherche du temps perdu va d’ailleurs faire de son narrateur un critique musical et introduire Hahn dans son œuvre monumentale. Cécile Leblanc, auteure de Proust écrivain de la musique. L'allégresse du compositeur, a mené une véritable enquête et recherché toutes les traces du compositeur dans le roman : « il est là, il est véritablement enfoui dans les textes de Proust. Proust note dans la marge ‘ne pas oublier Reynaldo Hahn devant la mer’ ou ‘Reynaldo Hahn chantant Hérodiade’. »

La musique sera moderne ou ne sera pas !

Ce qui intéresse Proust dans la musique, c’est la question de la modernité. Dans A la recherche du temps perdu, il va faire évoluer le personnage du compositeur Vinteuil. On découvre ce dernier à travers ”la petite sonate de Vinteuil”, qui renvoie à l’amour entre le narrateur et Odette de Crécy. Pour décrire cette fameuse sonate, Proust s’est inspiré, au moins jusqu’en 1910, ainsi que le précise Cécile Leblanc, de la Sonate n°1 en ré mineur op 75 de Camille Saint-Saens. On retrouve ensuite Vinteuil en quête de modernité lorsqu’il compose un septuor très innovant : « l'évolution de la sonate au septuor est considérable. Le septuor est bruitiste, on entend des coups frappés, et un certain nombre de rythmes extrêmement saccadés » poursuit Cécile Leblanc. Proust s’inscrit ainsi dans la modernité de son époque : alors que parait le Manifeste pour le futurisme de Marinetti, dans lequel est glorifié le bruitisme, Proust écoute de la musique avec des bruits concrets.

Cette modernité se trouve à l’opposé de la musique de Reynaldo Hahn, très classique. Si Proust estime grandement ses compositions, elles n’ont pas le côté novateur qu’il recherche.

La liberté d'écoute

Cécile Leblanc souligne que cette quête de la modernité ne remet pas en cause la subjectivité de l'auditeur : « le passage qui continue à m'impressionner le plus, c'est le passage de l'écoute du septuor de Vinteuil ou à un moment ce critique musical qu'est le narrateur se donne la liberté d'arrêter d'écouter parce que ça ne lui plaît pas. [...] Je trouve finalement extrêmement original et extrêmement honnête cette façon d'écouter la musique qui est finalement celle que nous avons tous, mais sans jamais l'avouer. »

Proust écrivain de la musique. L'allégresse du compositeur, Cécile Leblanc, Turnhout, Brepols, 2017