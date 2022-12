Martina Batič nommée à la direction du Chœur National du Danemark

Du Chœur philharmonique de Slovénie à celui de Radio France, en passant par ceux de diverses radios belges, allemandes ou encore hollandaises, Martina Batič a dirigé de nombreux et très prestigieux ensembles vocaux depuis ses débuts dans les années 2000. Diplômée de l'Académie de musique de Ljubjana en 2002, puis lauréate du prix Eric Ericson en 2006, elle a travaillé avec de multiples chefs de renom, parmi lesquels Valery Gergiev, Jaap van Zweden, Gianandrea Noseda, Emmanuel Villaume... et bien d'autres.

Une alchimie "personnelle et musicale"

Bien que le choix de nommer Martina Batič à la tête du Chœur national danois représente une belle opportunité pour les deux parties, le directeur artistique Michael Emery tient à souligner la "véritable et immédiate alchimie" qui existe entre la cheffe et les choristes : "Nous avons accueilli Martina Batič pour la première fois en mai 2022, en tant que cheffe invité, et la connexion avec les chanteurs s'est faite naturellement dès les premiers instants" déclare-t-il dans un communiqué adressé à l'Union européenne de la Radiodiffusion. "D'un point de vue musical, Martina a cette rare aptitude à rendre la musique vivante, au travers d'une direction à la fois vive et dynamique. Sa présence, son énergie et son ouverture d'esprit créent une atmosphère très particulière, très inspirante et tout à fait propice au partage d'une expérience musicale intense entre les choristes et le public".

Publicité

Explorer de nouvelles formes d'expression

Alors que son mandat ne débute que dans huit mois, Martina Batič a d'ores et déjà de nombreux projets pour ce chœur : développer le répertoire romantique, très adapté à la structure vocale de l'ensemble, mais aussi explorer de nouveaux horizons, notamment du côté de la musique contemporaine. "Ce dont je rêve, avec cet ensemble, c'est d'élargir ce que nous appelons traditionnellement le répertoire choral" explique la cheffe Slovène. "J'aimerais explorer les interactions entre différents sens : par exemple avec de nouveaux espaces pour les concerts, de nouvelles formes d'expression qui nous permettent d'amener notre public à ressentir la musique différemment. Chaque concert devrait être une expérience musicale où tout peut arriver".

Martina Batič prendra la direction du Chœur National Danois en août 2023. Marcus Creed, quant à lui, continuera à accompagner l'ensemble en tant que Chef Honoraire.