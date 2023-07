Milan Kundera, écrivain viscéralement musical

Il était l'une des voix les plus éminentes et influentes de la littérature mondiale. L'écrivain franco-tchèque Milan Kundera, auteur notamment de l'Insoutenable légèreté de l'être, est mort mardi après-midi à l'âge de 94 ans à Paris, où il résidait depuis des décennies. Milan Kundera, écrivain mélomane, avait d'ailleurs hésité dans sa jeunesse entre une carrière dans la musique ou dans la littérature. Benoît Duteurtre, romancier, critique musical et producteur à France Musique , l'a connu au début des années 90. Il avait lié une grande amitié avec Milan Kundera, qu'il voyait régulièrement, et nous raconte l'étroite relation qu'entretenait l'écrivain avec la musique.

France Musique : Nous connaissons Milan Kundera écrivain, beaucoup moins le musicien. Pourtant, la musique a joué très tôt un rôle de premier plan dans sa vie. Comment cela s'est-il traduit ?

Publicité

Benoît Duteurtre : "Milan Kundera a grandi dans une famille de musiciens professionnels. Son père était pianiste et fut l'élève de Leoš Janáček, qui dirigeait le conservatoire de Brno, en République tchèque. Jeune, Milan a même pensé devenir compositeur. Il eut comme professeur le grand Pavel Haas, déporté et mort pendant la Seconde Guerre Mondiale. Milan avait une relation extrêmement forte avec la musique, et a par la suite choisi de devenir écrivain. Mais il a gardé cet amour, qui s'est fixé davantage sur des sujet qui le passionnaient, par dessus-tout Janáček et Stravinsky, qu'il considérait comme des dieux."

La musicalité se ressentait d'ailleurs dans ses premiers textes...

"Oui, il a d'ailleurs été jeune poète avant de devenir romancier. Milan Kundera s'est toujours beaucoup intéressé aux relations entre la forme musicale et la forme littéraire, et en parle beaucoup dans certains de ses ouvrages, comme L'Art du roman et Les Testaments trahis."

Par quels biais évoquait-il la musique dans ses livres ?

"Dans ses romans, des musiciens sont souvent présents. Dans L'Immortalité notamment, il y a une scène assez extraordinaire de rencontre entre Goethe et Beethoven. Milan Kundera s'intéressait aussi à la vie des écrivains, à Janáček, encore une fois, provincial méprisé par les grands qui a fait une carrière de génie très original et solitaire. Il aimait bien faire les portraits de ces artistes qui échappaient à toute classification. Quand il parlait de Stravinsky, c'était aussi la question de l'exil qui l'intéressait beaucoup."

Vous qui étiez proche de lui, comment se traduisait son amour pour la musique au quotidien ?

"Chez lui, il y a une énorme discothèque de vinyles. Milan écoutait principalement - c'est ce qui nous a rapproché - de la musique moderne de la première moitié du XXe siècle. Stravinsky et Janáček donc, mais aussi Roussel, Ravel, Poulenc... Le jazz de Duke Ellington, également, tout ce foisonnement créateur des années 20 et 30 le passionnait. Il aimait en outre la chanson française : Brel, Brassens, Barbara... Enfin, il appréciait aussi la musique des artistes de cabarets tchèques d'avant-guerre, qu'il me faisait écouter."

Restent-ils des traces "musicales" de Milan Kundera, notamment dans sa jeunesse ?

"Son épouse, Vera, a voulu ces dernières années, alors que Milan était fatigué, que toutes ses archives soient déposées à Brno, qui est aussi la ville de Janáček. Cela inclut de petites partitions composées par Kundera, quand il avait 14 ans, des partitions que j'ai même fait jouer par des pianistes. Ces documents de sa jeunesse, précieux, ont été conservés."