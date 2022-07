Montéhus, narrateur engagé de l’histoire de France

Nombreux sont ses textes dans le répertoire de la chanson française engagée, interprétés par ses grandes figures comme Yves Montand, Renaud, Dominique Grange et Leny Escudero. Dans cette liste, le nom de Montéhus a été largement oublié. Il est pourtant l’un des précurseurs du répertoire, témoin et narrateur de l’histoire de la France au début du XXe siècle : conflits mondiaux, le cléricalisme et l’hypocrisie religieuse, l’exploitation capitaliste et l’impôt sur le revenu, la prostitution, la distinction des classes et même le droit à l’avortement.

Montéhus est né le 9 juillet 1872 dans le Xe arrondissement de Paris, sous le nom de Gaston Brunschwig. A travers ses chansons, il interpelle le peuple français de manière directe et unique. En effet, la chanson est au cœur de la culture populaire aux XIXe et XXe siècles, bien plus que les livres et du théâtre, deux formes de culture peu accessibles aux classes ouvrières et prolétaires. La chanson engagée représente alors un outil de propagande singulier capable de transmettre des idées fortes auprès d’un grand public diverse.

Du « juif Brunschwig » au fameux Montéhus

Né dans une famille juive issue de la bourgeoisie. Gaston Brunschwig entame son service militaire alors que l’affaire Dreyfus bat son plein, ce qui ne manque pas d’éveiller en lui un sentiment antimilitariste. Installé à Paris fin 1901 et engagé au Café des Ambassadeurs, il s'attire en peu de temps les ennuis en raison de ses textes engagés, prenant pour cible la bourgeoisie. Le « juif Brunschwig » sera notamment poursuivi par des partisans d’Edouard Drumont, membre fondateur de la Ligue nationale antisémitique de France.

Il se fait alors connaître sous le nom de Montéhus, pseudonyme qu’il porte depuis ses premières chansons à l’âge de 12. Il est reçu à la SACEM en 1904 pour sa chanson Du pain ou du plomb. Auteur jusqu’alors de chansons engagées mais tolérables, il signe l’année suivante une œuvre qui lui méritera l’attention sévère du gouvernement.

Souhaitant dénoncer les ravages de la guerre, Montéhus signe La grève des mères, plaidoyer musical aux mères françaises de ne plus donner de fils comme chair à canon aux bourreaux de guerre. La chanson tombe immédiatement en ligne de mire de la censure, qui voit en l’œuvre de Montéhus une « incitation à l’avortement » :

Refuse de peupler la terre

Arrête ta fécondité

Déclare la grève des mères

Aux bourreaux crie ta volonté !

En 1907, il fonde son propre théâtre dans le Xe arrondissement à Paris. Nommé Le Pilori, il y accueille tous les soirs un public nombreux venu voir le fameux chansonnier et écouter ses chansons mais aussi ses monologues. Parmi le public se trouve une figure importante : Lénine. Le révolutionnaire russe est un régulier de l’établissement et grand admirateur de Montéhus ; ce dernier accepte même de chanter en première partie de ses conférences.

Montéhus, faiseur de mythes

Phénomène des théâtres parisiens, une crise sociale va faire de Montéhus une véritable légende de la chanson. Le 11 mars 1907 explose la révolte des vignerons du Languedoc, surnommée la « révolte des gueux ». Menacés par le choix de l'État de favoriser l'importation des vins d'Algérie qui servent à couper les vins métropolitains médiocres, les viticulteurs décident de manifester et de faire grève. Le mouvement gagne rapidement en ampleur et remonte jusqu'au gouvernement Clemenceau. D'abord pacifistes, les manifestations débouchent finalement sur des affrontements entre avec les forces de l'ordre.

L’acte humaniste des « mutins du 17e » inspire profondément Montéhus, qui signe sa chanson Gloire au 17e, sur une musique de Raoul Chantegrelet et Pierre Doubis :

« On ne doit pas tuer ses père et mère

Pour les grands qui sont au pouvoir

Soldats, votre conscience est nette

On n’se tue pas entre Français

Refusant d’rougir vos baïonnettes

Petits soldats, oui, vous avez bien fait »

La chanson de Montéhus, exaltation patriotique des réels défenseurs humanistes de la République, est un succès immédiat. Elle devient l'une des plus célèbres du répertoire populaire de la gauche française et permet même à l'artiste de s'exporter. Mais elle contribue surtout à la légende de la mutinerie du 17e, honorée à travers la France, des théâtres parisiens aux tranchées des Poilus.

"Gloire au 17ème" de Montéhus

Les efforts de guerre d’un antimilitariste

Alors qu’éclate le premier grand conflit mondial du XXe siècle, Montéhus retourne sa veste et se met au service de la Nation et de l'Union sacrée, en signant de nombreuses chansons patriotiques en faveur de la Grande Guerre, dont Lettre d'un socialo sur l’air du chant de soldat Le Clairon. En 1918, Montéhus reçoit ainsi, malgré lui, la Croix de guerre .

Mais Montéhus l’engagé n’est jamais loin, et revient en force dans l’après-guerre. Il écrit en 1923 le chant pacifiste La Butte Rouge, en référence à la butte de Bapaume, théâtre de violents combats sur le front de la Somme, durant l'offensive de l'été 1916. L’engagement politique de Montéhus bat son plein face au gouvernement de Léon Blum et du Front populaire des années 1930. Le chansonnier se rapproche notamment de la Section Française de l’Internationale Ouvrière (SFIO) et compose une chanson de soutien pour le chef du Front populaire, Vas-y Léon :

L’entre-deux-guerres marquera le début de la fin pour Montéhus. Le chansonnier aux allusions de la Commune et aux mœurs d’avant-guerre parait désormais ringard et désuet dans une France bouleversée et transformée par la guerre. L’Occupation française ne fera qu’aggraver les conditions de vie du chanteur. D’origine juive, il est contraint de porter l’étoile jaune et se voit privé de ses droits d’auteur par la SACEM. La Libération porte quelques derniers fruits, dont une pièce à la gloire du Général de Gaulle, Le chant des Gaullistes, ainsi que plusieurs drames. Mais Montéhus est déjà une figure du passé pour le nouveau public d’après-guerre.

Ironie - et non des moindres - le chansonnier antimilitariste et anarchiste se voit remettre la Légion d’honneur en 1947 par le ministre de la guerre Paul Ramadier. Un dernier moment de gloire avant de tirer sa révérence le 31 décembre 1952 et de tomber largement dans l’oubli.