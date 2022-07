Mort d'Alice Harnoncourt, grande figure de la musique baroque

Elle était, avec son regretté mari Nikolaus Harnoncourt , une figure majeure de l'interprétation de la musique baroque. Alice Harnoncourt est décédée à l'âge de 91 ans, rapportent nos confrères de Forum Opéra . Formée à la musique entre l'Académie de Vienne, le Mozarteum de Salzbourg et Paris, où elle suivra l'enseignement de Jacques Thibaud, elle crée en 1953 avec son époux le Concentus Musicus Wien, l’un des premiers grands ensembles de musique baroque à s’intéresser à l’interprétation historiquement informée sur instruments d’époque.

Première femme Konzertmeister dans un orchestre autrichien

Jusqu’en 1985, elle y occupe le poste de premier violon, devenant ainsi la première femme de l’histoire à accéder à la fonction de Konzertmeister dans un orchestre autrichien. "À l'époque, il n'y avait pas de femme au pupitre de premier violon dans aucun orchestre autrichien […] Je n'aurais pu jouer que dans l'orchestre de la radio, où on ne voit pas", confiait-elle en 2020 au Frankfurter Allgemeine Zeitung . Longtemps directrice de l'ensemble, archiviste, chargée de relations publiques et éditrice de partitions, Alice Harnoncourt avait mis fin à sa carrière après le concert d'adieu de son mari, en 2015. Puis elle avait orchestré la publication des écrits posthumes de ce dernier après sa mort, en 2016.

Publicité

Le Concentus Musicus Wien lui rend hommage par ces mots : "C’est avec beaucoup de tristesse, de gratitude et d’admiration que nous devons vous annoncer que notre Alice Harnoncourt est décédée paisiblement le 20 juillet 2022 aux petites heures du matin, entourée de sa famille. Nous garderons de bons souvenirs de son jeu de violon unique, de son engagement infatigable envers la musique et de sa grande compréhension de nous, les musiciens." Une perte d'autant plus lourde qu'elle survient seulement un mois après la disparition d'une autre légende du Concentus, le grand ténor autrichien Kurt Equiluz .