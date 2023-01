Mort d'Attilio Labis, l'une des étoiles les plus brillantes de l'Opéra de Paris

L'étoile s'est éteinte à 86 ans. Attilio Labis, grand danseur, chorégraphe et pédagogue, est mort ce jeudi. "Un magnifique danseur, chorégraphe, partenaire d'exception, très grand professeur à l’enseignement unique", salue Manuel Legris, ancien de l'Opéra de Paris et actuel directeur du ballet de la Scala de Milan : "Merci Attilio, et bonne continuation vers les étoiles." Pour l'étoile Marie-Claude Pietragalla, il était l'incarnation de "la danse française dans ce qu'elle a d'élégance, de puissance et de virtuosité". Et parmi la jeune génération, l'étoile Hugo Marchand a commenté : "Merci pour tout ce que vous avez fait pour la danse".

Attilio Labis naît en 1936 d’un père sicilien et d’une mère française. Il débute sa formation à l’École de Danse de l'Opéra de Paris à l'âge de neuf ans, et intègre le Corps de Ballet en 1954. En 1958, le danseur participe à la guerre d'Algérie avant de réintégrer le Ballet un an plus tard. Il est promu Premier Danseur en 1960 et est nommé Étoile en 1961. Le Monde le décrira alors comme "un roi de l'Olympe juvénile et superbe".

Publicité

Maurice Béjart et Gene Kelly

Attilio Labis crée le rôle de Gene Kelly dans Pas de Dieux avec Claude Bessy, et Serge Lifar lui offre Icare pour la reprise de 1962. Il interprète les princes du répertoire classique (Le Lac des cygnes, Giselle, La Belle au bois dormant, Casse-Noisette), danse Coppélia, Roméo et Juliette, crée La Symphonie Concertante et But de Michel Descombey en 1963 ainsi que Renard de Maurice Béjart, en 1965.

Défenseur du style français, basé notamment sur le travail des pieds, il avait toutefois suivi des cours en Russie avec de grands pédagogues comme Alexandre Pouchkine (le professeur de Rudolf Noureev et Mikhaïl Barychnikov). Le danseur quitte l’Opéra de Paris en 1972 et mène alors une carrière internationale. Professeur et Maître de Ballet très sollicité, en France et à l’étranger, il a notamment été professeur l’École de Danse de l’Opéra de Paris et a enseigné au Conservatoire National Supérieur de Paris. Marié à la danseuse étoile Christiane Vlassi, Attilio Labis avait deux enfants.