Mort de Georges Cherière, fondateur du magazine Diapason

"Sa vie, ça a été Diapason". Georges Cherière, le fondateur du magazine mensuel dédié à la musique classique, s'est éteint vendredi, à l'âge de 89 ans. "Diapason est né un an avant moi, il disait d'ailleurs en riant que c'était son premier enfant", se remémore Christophe, son fils aîné, joint par France Musique. "C'était un passionné de musique, il y avait des murs de disques à la maison." Ses compositeurs favoris ? "Le trio Bach/Mozart/Bethov", qui accompagnait toujours les trajets. "Petit garçon, quand on était en voiture, c'était une œuvre des trois que l'on écoutait, et j'avais intérêt à connaître le compositeur ! Je me souviens d'une petite remontrance une fois, car je n'avais pas reconnu le 3e mouvement de la 9e Symphonie de Beethoven..."

Né le 3 décembre 1932 à Angers, Georges Cherière crée en 1952 Diapason donne le ton dans l'ouest. D'abord en tout petit format, consacré en partie aux disquaires et aux magasins de musique, dont il continue de s'occuper même lors de son service militaire. Puis en 1956, il lance la revue Diapason, plus proche du mensuel que l'on connaît aujourd'hui, qu'il dirigera jusqu'en 1986. "C'était un passionné, avant tout un entrepreneur qui avait le goût d'entreprendre chevillé au corps. Très vite le journal est devenu leader", raconte Emmanuel Dupuy, actuel rédacteur en chef de Diapason. "Il ne craignait pas d'aller frapper à la porte des ministères quand il fallait défendre des dossiers. Il s'occupait de la rédaction, de la publicité, de l'imprimerie..."

Radio Diapason et revue Répertoire

Collaborateur de France Musique dans les années 60, créateur de Radio Diapason Tour Eiffel dans les années 80, Georges Cherière avait ensuite lancé la revue Répertoire, dont il s'occupa jusqu'à sa retraite. Une carrière toute entière définie par la musique, sous forme de récits ou de critiques, pour celui dont "la première volonté était de devenir chef d'orchestre", "joueur d'abord de violoncelle", se rappelle son fils, Christophe, qui était au chevet de son père avant sa mort. "Le grand souvenir qu'il me restera, c'est l'écoute de la 3e Symphonie de Beethoven, en intégralité. Nous avons d'ailleurs écouté de la musique toute la journée, il me serrait la main, c'était très fort."

Emmanuel Dupuy se souvient de "quelqu'un qui avait le sens de la formule, qui racontait des tas d'anecdote plus rocambolesques les unes que les autres" : "Et il a eu une intuition assez géniale. Si aujourd'hui encore nous lisons Diapason tous les mois, c'est avant tout à lui que nous le devons." Georges Cherière avait aussi créé le catalogue Diapason, qui sortait tous les ans, distribué aux disquaires et informatisé par la suite. Grand défenseur des discophiles devant l’éternel, Georges Cherière obtint en 1987 la baisse du taux de TVA sur les disques, qui était passée de 33 à 18,6%. Il avait été fait Chevalier de la Légion d’honneur en 1993.