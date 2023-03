Mort de James Bowman, immense contre-ténor britannique

Son nom rayonne parmi les plus grands contre-ténors de l'histoire de la musique, aux côtés de ceux d'Alfred Deller, de Paul Esswood ou de René Jacobs. James Bowman n'est plus, le chanteur britannique, né à Oxford en 1941, est décédé lundi 27 mars à l'âge de 82 ans.

Il laisse derrière lui une discographie d'une grande richesse, consacrée en grande partie à la musique ancienne et baroque, où brillent notamment ses interprétations de Purcell et de Haendel. France Musique lui rend hommage, notamment par la voix de Lionel Esparza dans Relax ce mardi et dans le Bach du dimanche le 2 avril.

Dans les pas d'Alfred Deller

Élevé dans la plus pure tradition musicale anglaise, James Bowman chante jusqu'à sa mue à la Cathédrale d'Ely avant de développer l'aigu de la voix de ténor et d’aborder les parties d'alto des opéras et oratorios baroques. Il étudie au New College d'Oxford et fait ses débuts dans le rôle d'Oberon dans Le Songe d'une nuit d'été de Britten, rôle conçu pour Alfred Deller. Pour Bowman, Britten écrit Canticle IV : Journey of the Magi (créé en 1971) puis lui confie la Voix d'Apollon dans Death in Venice (1973).

Si James Bowman chante la musique de ses contemporains, celle de Britten mais aussi celle de Michael Tippett (The Ice Break) ou d'Aribert Reimann (Lear), c'est dans celle de leurs plus lointains prédécesseurs qu'il s'épanouit. Dès 1967, il rejoint Oliver Brookes et Christopher Hogwood dans le Early Music Consort of London créé sous l'impulsion de David Munrow, avec lequel il fait découvrir la musique médiévale et renaissante, des croisades à la Florence du XIVe siècle.

La passion de James Bowman pour la musique ancienne et baroque est sans fin, et l'artiste se complaît autant dans les oratorios que dans les opéras. En témoignent ses interprétations de Giulio Cesare, Silla, Orlando ou encore Serse de Haendel, aussi brillantes que Israel in Egypt, Judas Maccabeus ou Le Messie.

Légende parmi les légendes

Depuis 1968 et sa participation à l'enregistrement de la Messe de minuit de Charpentier avec le chœur du King's College, la discographie de James Bowman compte plusieurs centaines d'entrées, où l'on rencontre la fine fleur des musiciens : Gustav Leonhardt, Nikolaus Harnoncourt, Trevor Pinnock, Robert King, Frans Brüggen... Il fut également le premier contre-ténor à chanter à Glyndebourne, en 1970, dans La Calisto de Cavalli avec Janet Baker.

En 1987, il déclarait au micro de Mildred Clary sur France Musique : "il n'y a pas de style authentique pour les voix, nous sommes tous différents, on ne doit pas chercher à faire la même chose". James Bowman avait finalement pris sa retraite en 2011, sur la scène du Wigmore Hall à Londres, dans un récital avec le claveciniste Mahan Esfahani.

