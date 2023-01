Mort de Jean-Loup Boisseau, dernier d'une dynastie de facteurs d'orgues

Les amoureux d'orgue connaissent sans doute la famille Boisseau, où la passion de l'instrument à vent et de sa restauration se transmettaient de père en fils. Jean-Loup Boisseau, facteur d'orgue émérite, nous a quittés ce dimanche à l'âge de 82 ans, des suites d'un cancer. Figure majeure de la restauration d'orgues, surtout des années 1980 aux années 2000, il avait, entre autres, construit les orgues des cathédrales de Monaco et de Sainte-Réparate, à Nice.

Jean-Loup Boisseau avait participé avec son père Robert, puis avec Bertrand Cattiaux - lui aussi facteur renommé - à la restauration des orgues de Notre-Dame de Paris, de la basilique Saint-Sernin à Toulouse, de celle de Saint-Denis, ou encore de la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers. Parmi ses autres grands achèvements, la reconstruction minutieuse de l’orgue de la Chapelle royale de Versailles, à la manière de ses concepteurs du XVIIIe siècle, Robert Clicquot et Julien Tribuot. Jean-Loup Boisseau avait participé à la fondation du Centre de Formation de la Facture d’Orgues d’Eschau, où il avait enseigné, et était officier dans l’ordre des Arts et des Lettres.

Publicité

"Pour ma génération, il est une référence"

Ses pairs et ses proches lui rendent ce lundi hommage sur les réseaux sociaux. "Immense facteur d'orgues", homme "subtil, bienveillant", écrit François Espinasse, organiste et professeur d'orgue au CNSMD de Lyon. "Il fut un facteur d'orgue essentiel de la seconde moitié du XXe siècle", témoigne aussi Bertrand Cattiaux, joint par France Musique, qui fut le principal disciple de Jean-Loup Boisseau, aux côtés de qui il a travaillé pendant plus de 20 ans. "Pour ma génération, il est une référence, qui a marqué l'époque par son empreinte sur les orgues historiques qu'il a restaurés. J'essaie de transmettre à mon tour tout ce qu'il m'a appris." Bertrand Cattiaux se souvient d'un homme "très ouvert, avec une joie de vivre évidente, de quelqu'un qui aimait aussi avoir autour de lui une attention. Une forte personnalité, trait de caractère issu de son père : la famille Boisseau est une famille imposante." Le fils de Jean-Loup Boisseau, Jean-Baptiste, lui aussi facteur, était décédé en juin dernier.