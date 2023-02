Mort de Jürgen Flimm, grand metteur en scène et directeur d'opéra

Il avait collaboré avec les plus grands chefs, dont Daniel Barenboim et Nikolaus Harnoncourt. Le metteur en scène et directeur d'opéra Jürgen Flimm est mort samedi 4 février, à l'âge de 81 ans. Directeur du Théâtre Thalia de Hambourg de 1985 à 2000, de la Ruhr Triennale de 2005 à 2007, du Festival de Salzbourg de 2006 à 2010 et du Staatsoper de Berlin entre 2010 à 2018, Flimm avait débuté par le théâtre, puis l'opéra, à la fin des années 70. Il avait alors multiplié les mises en scène lyriques : Al gran sole carico d'amore à Francfort, Les Contes d’Hoffmann à Hambourg, Così fan tutte à Amsterdam... Jürgen Flimm a collaboré avec les plus grandes maisons d'opéra, du Met de New-York à l'Opéra de Vienne, en passant par la Scala de Milan et Covent Garden à Londres.

Le festival de Salzbourg lui rend hommage dans un long message . "Jürgen Flimm a laissé son empreinte sur le festival de bien des façons. En dirigeant des opéras et des pièces de théâtre, il a connu un succès triomphal, tant public que critique", écrit l'actuel directeur du festival, Markus Hinterhäuser. Un drapeau noir a été hissé sur le Grand Palais, comme un "symbole de chagrin et de gratitude envers l'œuvre de Jürgen Flimm à Salzbourg." Le festival de Bayreuth honore aussi sa mémoire , évoquant sa production du Ring, entre 2000 à 2004 : "Le metteur en scène de théâtre hambourgeois a su provoquer son public sans le déranger et coller au texte le plus précisément possible, pour 'composer' presque chaque scène de manière théâtrale."