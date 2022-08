Mort de Kader Hassissi, directeur du festival de Beaune

"Un baroqueux de la première heure" : voilà comment Benjamin François, producteur et ami de Kader Hassissi, désigne celui qui a consacré 40 ans de sa vie à la préservation non seulement de l'esthétique baroque, mais aussi de l'ensemble des musiques anciennes. Célèbre pour avoir fréquenté et accompagné les carrières de nombreux musiciens et chefs de renom - René Jacobs, Emmanuelle Haïm ou encore Philippe Jaroussky -, Kader Hassissi était surtout, avec son épouse Anne Blanchard, le seul à avoir fait le pari de l'opéra baroque et romantique. "Dans un premier temps, ils se sont intéressés aux musique médiévales et de la Renaissance, explique Benjamin François, mais ensuite ils ont vu qu'au niveau des jauges ça allait être compliqué. On ne peut pas faire ce genre de concert face à 1 500 personnes, c'est surdimensionné. Alors ils ont changé le titre de leur festival pour mettre l'accent sur l'opéra baroque et romantique".

Un administrateur à l'ancienne

Au-delà de sa passion pour les musiques anciennes, Kader Hassissi était un homme de terrain : "Aujourd'hui il y a des formations en master pour devenir administrateur de festival" reprend Benjamin François. "Il y a quarante ans, ça n'existait pas !" Le directeur gérait alors absolument tout, de la programmation à l'accueil des artistes en passant par la sonorisation... Et les aléas du quotidien ! "En cas de mauvais temps, il fallait tout replier en un après-midi, amener le matériel dans un endroit qui n'est pas forcément fait pour, vérifier l'acoustique, s'occuper des gens qui ont payé un billet trop cher pour une chaise d'église inconfortable..."

Publicité

Après avoir contracté le covid au début de l'été 2022, Kader Hassissi avait mené sans séquelles la 40e édition du festival de Beaune. Il restera, selon les spécialistes, "une des pierres de touche de la redécouverte des musiques anciennes au XXe siècle".