Mort de Nicholas Snowman, figure de Glyndebourne, de l'Ircam et de l'Opéra du Rhin

Une carrière remarquable, à cheval entre la France et l'Angleterre. Nicholas Snowman, directeur et fondateur d'institutions culturelles prestigieuses, s'est éteint jeudi dernier à 78 ans. Fondateur du London Sinfonietta, qu'il dirigea de 1968 et 1972, Snowman avait également co-fondé l’Ensemble intercontemporain en 1976, avec le ministre Michel Guy et Pierre Boulez. Directeur artistique de l’Ircam de 1972 et 1986, il était revenu en Angleterre dans les années 90, où il prit la tête du Southbank Centre de Londres puis du Festival de Glyndebourne, de 1998 à 2000. "La politique de Snowman, qui consistait à commander davantage de nouvelles productions, continue d'influencer la programmation de Glyndebourne telle qu'on la connaît aujourd'hui", souligne le festival .

Nicholas Snowman fut aussi directeur général de l’Opéra national du Rhin, entre 2003 à 2009. "Notre maison lui doit beaucoup. C’est grâce à lui que l’OnR est entré dans le XXIe siècle avec des projets artistiques ambitieux, notamment de nombreuses créations mondiales et françaises (dont The Tempest de Thomas Adès) et un cycle Berlioz – compositeur cher à son cœur – qui culmina dans une production mémorable des Troyens", écrit Alain Perroux , actuel directeur de l'institution. "Mais c’est surtout avec l’intégrale de la Tétralogie de Wagner L’Anneau du Nibelun , confiée au metteur en scène David McVicar, que Nicholas Snowman a marqué durablement l’histoire de notre maison et qu’il a renforcé son rayonnement international."