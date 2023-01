De nombreux ensembles vocaux lui rendent hommage sur les réseaux sociaux. Nous apprenons la mort du baryton dramatique Loïc Guguen, survenue vendredi dernier à la suite d'une longue maladie. Il laisse derrière lui une femme et trois jeunes enfants. Une cagnotte a été ouverte pour leur venir en aide. Loïc Guguen chantait au prestigieux festival de Glyndebourne, à l'Opéra de Paris, au Châtelet, s'était produit à l'Opéra de Metz ou encore à l'Opéra de Besançon, dans les rôles de Germont (La Traviata) et Sharpless (Madame Butterfly).

Le baryton avait étudié à la Guildhall School of Music & Drama de Londres et débuté sa carrière en 2006, dans le rôle-titre de Simon Boccanegra de Verdi. Il était chef du chœur amateur Agape, qui honore aujourd'hui sa mémoire : "Loïc était un homme si généreux, un excellent pédagogue, un chef qui était de tout cœur derrière son chœur. Qu'il repose en paix." Le baryton David Serero lui rend aussi hommage : "Attristé d'apprendre la mort d'un collègue merveilleux, qui a participé à ma production de L'Homme de la Mancha en 2012, le formidable Loïc Guguen. Une voix et une personnalité merveilleuse. RIP mon frère." Les obsèques de Loïc Guguen se dérouleront ce mercredi à l'église Saint-Eustache, à Paris.