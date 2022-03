Mort du chef d'orchestre Michail Jurowski

Il avait fréquenté Dimitri Chostakovitch , avec qui il avait joué quelques duos pendant son enfance. Le chef d'orchestre russo-allemand Michail Jurowski est mort à Berlin, samedi 19 mars, à l'âge de 76 ans. Né en 1945 à Moscou, passé par le Conservatoire Tchaïkovski, Jurowski travaille au Théâtre Bolchoï et au Théâtre Stanislavski. À l'âge de 24 ans, il assiste le chef d'orchestre Guennadi Rojdestvensky, et se voit nommé chef invité permanent du Komische Oper Berlin en 1978.

En 1989, après avoir accepté un poste permanent au Semperoper de Dresde, sa famille et lui quittent la Russie pour s'installer en Allemagne de l'Est. Directeur musical et chef d'orchestre principal de la Nordwestdeutsche Philharmonie de Herford entre 1992 et 1998, il mène le tout premier enregistrement de l'opéra inachevé de Chostakovitch, Les Joueurs, d'après la comédie de Nicolas Gogol, complété en 1981 par Krzysztof Meyer et chanté en langue russe par les solistes du Bolchoï. Chef très actif en Scandinavie, avec les orchestres de Copenhague et d'Odense au Danemark ou encore de Malmö en Suède, Jurowski se produit aussi au Teatro Colón de Buenos Aires, et dirige l'Orchestre symphonique de São Paulo.

Publicité

Jurowski remporte à deux reprises le prix allemand de la critique du disque, en 1992 et 1996. En 2001, il est nommé aux Grammy Awards pour trois productions de musique orchestrale de Rimski-Korsakov, avec l'orchestre de la RSB. Chef principal de l'Opéra de Leipzig de 1999 à 2001, il devient par la suite directeur principal de l'Orchestre symphonique de la WDR de Cologne, entre 2006 et 2008.

Jurowski est le père des chefs d'orchestre Vladimir et Dmitri Jurowski, ainsi que de la pianiste et coach vocale Maria Jurowski.