Mort du grand chef d'orchestre tchèque Libor Pešek

Le chef d'orchestre tchèque Libor Pešek, qui a dirigé le Royal Liverpool Philharmonic Orchestra pendant une décennie, est décédé à l'âge de 89 ans, a annoncé lundi le ministre tchèque de la Culture. "L'un des plus éminents chefs d'orchestre tchèques, Libor Pešek, est décédé", écrit le ministre Martin Baxa sur Twitter . Sa mort remonte à dimanche, selon la presse tchèque. Le Royal Liverpool Philharmonic fait part ce lundi sur les réseaux sociaux de sa "profonde tristesse".

Pešek, né à Prague en 1933, a été le chef d'orchestre du Royal Liverpool Philharmonic Orchestra entre 1987 et 1997. Il a également dirigé des orchestres aux Pays-Bas et a été chef de l'Orchestre philharmonique tchèque entre 1981 et 1990. En 2013, le label Supraphon avait remis à Libor Pešek un disque de diamant, pour 635 000 exemplaires vendus au cours de sa carrière. Grand interprète de la musique tchèque de la première moitié du XXe siècle, notamment de l'œuvre de Vítězslav Novák et Josef Suk, il avait été fait chevalier commandeur de l'Empire britannique par feu la reine Elizabeth II en 1996.

