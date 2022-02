Mort du grand scénographe et costumier italien Ezio Frigerio

Il avait créé plus de 500 décors dans les plus prestigieux théâtres au monde. Nous apprenons ce mercredi la mort d'Ezio Frigerio, relayée par plusieurs médias italiens dont le Corriere della Sera . Chef décorateur, costumier, scénographe, il était le fidèle partenaire du légendaire metteur en scène Giorgio Strehler. Il avait 91 ans.

C'est après des études de peinture et d'architecture qu'Ezio Frigerio rencontre Strehler. Leur collaboration débute au Piccolo Teatro de Milan, en 1954, et durera jusqu'en 1997, année de la mort du metteur en scène. Frigerio supervise la décoration de grandes œuvres données au Piccolo Teatro, comme le Roi Lear de Shakespeare ou Les géants de la montagne de Luigi Pirandello. Suit une série de productions prestigieuses à la Scala de Milan, toujours conçues par l'inséparable tandem : Lohengrin, Don Giovanni ou encore Falstaff.

Carrière française

Puis vient l'aventure française. Aventure débutée en 1973 lorsque Rolf Liebermann, administrateur général du Théâtre national de l'Opéra de Paris, fait appel à Strehler et Frigerio pour mettre en scène Les Noces de Figaro, dont la première est donnée à l'Opéra royal du Château de Versailles, en présence du président Georges Pompidou. Un triomphe. Frigerio, également collaborateur régulier du légendaire danseur et chorégraphe Rudolf Noureev, avec qui il signe de nombreuses représentations d'opéra et de ballet. Le Lac des Cygnes, La Belle au bois dormant, Roméo et Juliette , une inoubliable Bayadère . Sans compter des excusions au Théâtre de l'Odéon, avec Strehler, où il crée notamment les décors de l'Illusion comique de Corneille.

Expériences dans le septième art, également : avec Vittorio De Sica (Les Séquestrés d'Altona, Hier, aujourd'hui et demain), 1900 de Bertolucci, ou encore Louis, enfant roi de Roger Planchon (son ami, qu'il secondera sur de nombreux spectacles). En 1991, Frigerio est récompensé de l'Oscar des meilleurs décors pour le film Cyrano de Bergerac, réalisé par Jean-Paul Rappeneau. Il avait également reçu la Légion d'honneur des mains de Jack Lang, sous la présidence de François Mitterrand.

Ezio Frigerio avait enfin conçu et réalisé la tombe de Noureev, qui repose au cimetière orthodoxe de Sainte-Geneviève-des-Bois, en région parisienne. Le décorateur décrivait ainsi dans une lettre la conception de la pierre tombale : "J’ai eu l’idée d’un grand tapis multicolore qui recouvre le scandale du cercueil avec toutes les suggestions de l’art oriental, tellement proches de l’esprit et de la nature profonde du grand ami disparu."