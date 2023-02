Mort du pianiste russe Evgueni Moguilevski

Sa carrière internationale avait été lancée par une flamboyante victoire au Concours Reine Elisabeth, en 1964. Le pianiste Evgueni (Eugène) Moguilevski est mort fin janvier, à l'âge de 77 ans. Un jeu à la fois puissant et sensible, un enseignement réputé exigeant, Moguilevski avait formé, à Moscou puis à Bruxelles, toute une nouvelle génération de pianistes.

Grand interprète de Rachmaninov

Evgueni Moguilevski naît en 1945 à Odessa. Il prend ses premiers cours de piano avec sa mère, puis étudie auprès de Heinrich Neuhaus - professeur d'Emil Gilels et Sviatoslav Richter - au Conservatoire de Moscou. En 1964, à seulement 18 ans, il devient le troisième pianiste soviétique à décrocher le premier prix au prestigieux Concours Reine Elisabeth, après Emil Gilels et Vladimir Ashkenazy. Une distinction qui lui permet de jouer sous la baguette des chefs les plus renommés : André Cluytens, Charles Munch ou encore Bernard Haitink. Moguilevski se produit en soliste partout dans le monde, avec Svetlanov, et obtient en 1973 le prix du meilleur interprète de l'année aux États-Unis, pour son interprétation du Concerto n°3 de Rachmaninov avec Kirill Kondrachin et le Philharmonique de Moscou.

À la même époque, Evgueni Moguilevski devient enseignant au Conservatoire de Moscou, où il côtoie Chostakovitch et Rostropovitch. Il se produit dans les plus grandes salles du monde : au Carnegie Hall de New York, à Melbourne, en Espagne, en Allemagne, à Singapour... En 1992, il quitte Moscou pour Bruxelles et son Conservatoire Royal, où il formera, jusqu'en 2011, des centaines de pianistes.