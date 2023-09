Musica callada, la musique du « presque-rien »

« Rien que l'essentiel »

« Il est assez difficile de traduire et d’exprimer le vrai sens de "Musica callada" dans une langue autre que l'espagnol. Le grand poète mystique Saint-Jean de la Croix chante dans l'une de ses plus belles poésies “la musica callada, la soledad sonora” cherchant à exprimer ainsi l’idée d’une musique qui serait la voix même du silence, la musique gardant pour soi sa voix "callada" c'est-à-dire "qui se tait" pendant que la solitude se fait musique. » (Mompou)

Ce commentaire, présent en exergue du deuxième livre de la Musica callada résume bien la philosophie de cette œuvre composée par Federico Mompou entre 1951 et 1967. À cette époque, le compositeur catalan, âgé d'une soixantaine d'années, vit discrètement à Barcelone avec sa femme, la pianiste Carmen Bravo, qu'il a épousé en 1957. Il mène une existence simple, sans occuper de fonction à plein temps ce qui lui permet de se consacrer pleinement à la composition.

Les écrits de Saint-Jean de la Croix semblent réveiller la spiritualité de ce compositeur contemplatif. En 1951, il compose le Cantar del alma, sur un texte du saint mystique, pièce dans laquelle le piano, dans un style sobrement solennel, dialogue avec le chant psalmodié.

Lorsqu'il commence à entreprendre la composition de la Musica callada, Mompou, qui s'excuserait presque d'être compositeur, envisage d'abord de garder ces pièces pour son usage privé. Pourtant, c'est lui-même qui créé le premier cahier en 1952 lors de son intronisation au sein de l'Académie Royale des Beaux-Arts de Sant-Jordi. Il faudra attendre 1959 que le premier cahier soit publié. Les autres suivront en 1962, 1966 et 1974, le dernier étant dédié à la pianiste et amie du compositeur, Alicia de Larrocha.

Ce qui frappe l'auditeur à la première écoute du cycle est l'impression de dépouillement le plus absolu. Chaque pièce, n'excédant pas trois minutes, contient l'essentiel de la pensée de Mompou. Vladimir Jankélévitch, philosophe du « presque-rien et du je-ne-sais-quoi », a beaucoup écrit sur le pouvoir ineffable de la musique. Ami et correspondant régulier de Mompou, il lui consacre un essai dans lequel il résume bien l'aspect très « concentré » de la Musica callada : « L'extrême concision n'est-elle pas déjà presque un silence ? [...] Sa devise pourrait-être : "Rien que l'essentiel !" et même bien mois encore, - rien que le quintessentiel » (Vladimir Jankélévitch in Le message de Mompou ).

Mompou distille dans ce cycle un caractère méditatif et désolé. Lent, sérieux, très calme, plaintif, sont les inscriptions que l'on trouve en tête de chaque morceau et témoignent de l'atmosphère sobre qui y règne. Les dissonances sont prononcées et nous sommes parfois aux limites de la tonalité. Tout est ici plus décharné que dans ses compositions antérieures : il peint un paysage aride et craquelé, brûlé par l'éclat du soleil, particulièrement bien rendu dans la quatrième pièce.

Pourtant, Mompou n'y voit pas une musique abstraite, simplement l'expression de sentiments profondément humains qu'éveillent en nous cette sobriété monacale : « Cette musique ne connaît ni vent, ni lumière, c’est un léger battement de cœur. Elle est silence, car son audition est intérieure. Discrétion et réserve. Son émotion est secrète et ne prend forme sonore que dans ses résonances, sous la grande voûte froide de notre solitude. » (Mompou)

Un testament musical

La Musica Callada cristallise certaines des obsessions du compositeur comme les sonorités de cloches. Elles sont une lointaine réminiscence de la fonderie de son grand-père où le jeune Mompou se rendait souvent. Ici, les stylisations de cloches sont volontiers dures et âpres comme dans la cinquième pièce qui porte l'indication « legato metallico ». Dans les troisième et treizième pièces, les légères dissonances figurent des cloches fêlées.

Mompou rend également hommage en filigrane à deux compositeur pianistes qu'il admire particulièrement : Chopin et Scriabine. Quelques années plus tôt, Mompou écrit des variations à partir du septième Prélude Op. 28 de Chopin. Dans la quinzième pièce de la Musica callada, c'est du quatrième Prélude Op. 28 dont il semble se souvenir. Quant à l'ombre d'Alexandre Scriabine, elle paraît planer au-dessus de la dix-neuvième pièce, douloureusement chromatique, une des préférées de l'auteur.

Mais c'est surtout l'art de l'aphorisme musical que Mompou cultive ici selon son idéal esthétique : dire beaucoup avec peu. Les notes, devenues rares, en sont d'autant plus précieuses. Elles portent en elle une signification lourde de sens, comme si chaque pièce était le dernier souffle d'un mourant. Souvent, ces aphorismes musicaux se finissent en suspens et se dissolvent dans le vide, apportant plus de questions que de réponses. Quant à la quasi omniprésence de la nuance piano, elle est une variation sur le thème du silence. Pour l'interprète, ces pièces ne constituent pas un défi d'ordre technique mais d'ordre sonore : chaque son doit être sculpté et particulièrement bien équilibré.

Dans un album intitulé Round about Federico Mompou, le trio de jazz constitué de Richie Beirach (piano), George Huebner (batterie) et George Mraz (basse) revisitent quelques pièces de la Musica callada. Cet intérêt des musiciens de jazz pour la musique de Mompou peut se comprendre par son côté apparemment improvisé et par le goût du compositeur catalan pour certaines couleurs harmoniques très suaves qu'un Bill Evans n'aurait certainement pas renié.

À contre-courant d'une musique tumultueuse dans un monde chaotique, le message de Mompou est en fait véritablement moderne et sans équivalent. N'écoutant que sa voix intérieure, il a su créer un univers singulier qui honore ce que la musique du XXe siècle a parfois trop négligé : la concision, la sobriété et le doute. La Musica callada semble dilater l'espace et le temps. Pétrifiés et engourdis par cette musique au bord de l'évanouissement, nous ne pouvons qu'être fasciné par le pouvoir qu'elle exerce.