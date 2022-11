Musicien et parent, une équation impossible en Grande Bretagne

Le titre de l’enquête donne le ton : baptisé "Bittersweet Symphony", [Symphonie aigre-douce, NDLR], le rapport dresse un bilan accablant : dans le milieu de la musique classique en Grande-Bretagne, reconcilier une carrière de musicien et une vie de famille, que l'on soit parent ou proche aidant, relève de l'impossible.

Il s'agit du premier rapport qui détaille l'expérience des parents et des aidants travaillant dans la musique classique, selon l’association Parents and Carers in Performing Arts (PiPA) qui a mené, en collaboration avec l’université Birkbeck de Londres, des entretiens approfondis avec 410 professionnels du secteur sous couvert d'anonymat. Les questions portaient sur leur cadre d'emploi actuel, leurs revenus, la flexibilité par rapport aux opportunités professionnelles et l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Sur ce dernier point, la moitié des interrogés disent être mécontents, et 82% estiment que de gérer à la fois les obligations familiales et le travail représente "un stress modéré à important."

Les défis que les musiciens rencontrent sont significatifs : le coût et l'adaptabilité de la garde des enfants, la gestion des emplois de temps souvent imprévisibles, les revenus insuffisants, dégradés davantage suite au Brexit et à la pandémie du Covid, et tout cela avec peu, ou pas de soutien de la part des employeurs. Avec des conséquences émotionnelles très importantes y compris dans l'exercice de leur profession : "Nous avons observé un lien entre les obligations familiales et l'anxiété de la performance, il en résulte une pression de ne pas se sentir assez prêt et un sentiment d'échec à force d'être tiré dans toutes les directions," détaille le rapport. Autrement dit, les musiciens déclinent les propositions de travail par peur de ne pas être à la hauteur ou d'être mis à l'écart.

"Je savais que le moment était venu de me retirer, raconte ainsi un chanteur d'opéra qui a interrompu sa carrière pour s'occuper de ses parents. Le conflit intérieur était devenu trop prenant, alors que le chant exige de nous toute notre énergie disponible. Je ne me sentais plus cabale de le garantir pour mon public." Il a décidé ainsi de se reconvertir en gestionnaire de théâtre.

93% des interrogés, majoritairement des femmes, rapportent refuser "souvent ou parfois" les engagements à cause de leurs obligations familiales. Quatre sur dix pensent abandonner leur carrière artistique.

Les carrières des femmes plus lourdement impactées

Emplois précaires, temps partiels, carrière en freelance, ce sont sans surprise le plus souvent les femmes qui choisissent de privilégier leur vie de famille (89%), en reléguant leur carrière artistique au deuxième plan. Elles sont aussi majoritaires à exercer leur métier à temps partiel (80%) ou à leur compte (58%), par rapport à leurs collègues masculins. Ce qui se reflète également sur leur revenu : les musiciennes en freelance gagnent 12 000 livres sterling annuels contre 20 000 pour les hommes. "Ce qui est perçu comme étant un choix de la part des mères et aidantes, à savoir d'écarter les opportunités professionnelles, n'est pas un choix en réalité, mais la conséquence d'une expérience négative dans le milieu de travail, où les infrastructures censées les soutenir ne sont pas mises en place", conclut l'étude.

Un constat qui se vérifie en chiffres : seulement 4% d'interrogés disent avoir eu un soutien de la part de leur employeur, alors que 4 sur 10 interrogés disent s'appuyer sur le réseau familial, leur partenaire ou amis. Privés d'un tel réseau, les autres luttent pour rester dans la course.

“Le coût de la garderie a épuisé toutes mes économies et a fait exploser mon découvert ; j'ai été obligé de vendre un instrument pour survivre,” raconte une musicienne. "Je devais réadapter la garde des enfants toutes les semaines, parce que comme avec mon mari nous sommes tous les deux musiciens, les engagements changent de semaine en semaine", rajoute une autre.

Si la mentalité dans le milieu change, la culture du travail et la répartition traditionnelle des rôles restent très ancrées et désavantageuses pour les musiciennes, note le rapport : "Les horaires prolongés, l'absence de flexibilité dans les emplois de temps, les tournées loin de la famille, toutes ces pratiques ne sont pas adaptées aux mères et aidantes familiales, ne leur laissent pas le choix et empêchent les pères et les aidants de prendre la part égale en termes de responsabilités familiales."

Pour être véritablement inclusif, le milieu de la musique classique doit prendre un virage culturel, estiment les auteurs du rapport, afin de mettre fin aux inégalités persistantes. En s'inspirant, entre autres, des autres secteurs d'activité, plus en avance dans ce domaine, et en innovant à partir des besoins spécifiques des musiciennes et musiciens professionnels, parents ou proches aidants. Ces derniers ont notamment évoqué plusieurs pistes : des horaires de répétition plus adaptés à la vie de famille, plus de flexibilité et une visibilité à plus long terme concernant les plannings, et de manière générale, une prise de conscience par des employeurs que "le mythe du sacrifice de la vie familiale et de la parentalité au profit d'une carrière dans la musique n'est plus d'actualité", préconisent les auteurs de l'enquête.