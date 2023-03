" Musique et musiciens à Paris pendant la Grande Guerre " - Sélection du Prix du Livre France Musique 2023

Le Prix du Livre France Musique-Claude Samuel 2023 a retenu cet ouvrage pour La Sélection :

Le livre

Qu’est-ce qu’ « être musicien professionnel » à Paris durant la Grande Guerre ? Comment et pourquoi exercer son métier d’artiste (a priori peu utile, voire futile ou inconvenant) dans un tel contexte ? Comment les musiciens « de métier » restés à Paris entre 1914 et 1918 « font-ils la guerre » ?

Dans ce livre, il s'agit d'abord de restituer et de questionner la vie musicale parisienne des années 1914-1918, par une approche pluridisciplinaire qui associe l’histoire sociale et culturelle, l’esthétique et l’analyse musicale. Fort d'une documentation très vaste, diversifiée et largement inédite (partitions imprimées ou manuscrites, textes de chansons, affiches et programmes de concerts, photographies, lithographies et dessins, textes législatifs et documents administratifs, instruments de musique, lettres autographes, textes de conférences ou de discours...), Les chemins du patriotisme dévoile alors une histoire méconnue et complexe, qui conjugue et interroge les trajectoires de compositeurs et d'interprètes, d'amateurs et de mécènes, d'éditeurs et de journalistes, mais aussi une histoire des institutions et des sociétés parisiennes, des idéaux et des réalisations, des discours et des postures, des contextes et des impératifs économiques, moraux ou esthétiques... Avec en toile de fond un questionnement nécessaire et essentiel : la Grande Guerre, parenthèse ou événement fondateur du XXe siècle musical ?

L'auteur

Violoniste (orchestre des Concerts Lamoureux) et musicologue, qualifiée aux fonctions de Maître de conférence, Charlotte Segond-Genovesi enseigne actuellement à Sorbonne Université (UFR de musique et musicologie) ainsi qu'au Conservatoire Paul-Dukas (Paris 12e arr.), après avoir enseigné à l'Université d’Evry-Val d’Essonne.

Diplômée du CNSMD de Paris (1er prix de perfectionnement "Recherche en musicologie", 1ers prix d'histoire de la musique, d'analyse et d'esthétique), elle a soutenu une thèse sur la musique et les musiciens à Paris pendant la Grande Guerre, sous la co-direction de Danièle Pistone (musicologie, Sorbonne-Université) et Annette Becker (histoire, Paris-Nanterre).

Ses travaux et publications (Revue de musicologie, International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, livres ou chapitres d'ouvrages chez Vrin, Fayard, Symétrie...) s'inscrivent dans le champ de l'histoire culturelle, et portent plus spécifiquement sur les interactions entre pensée musicale et contextes sociopolitiques aux 19e et 20e siècles (orphéons et sociétés musicales au 19e siècle, esthétiques et langages musicaux en URSS, vie musicale pendant la Grande Guerre...).

3 questions à Charlotte Segond-Genovesi :

Quelle est la place de cet ouvrage dans votre carrière ?

La parution des Chemins du patriotisme marque d'abord l'aboutissement de près de 15 années de recherches personnelles sur le sujet (qui m'ont notamment menée dans plus d'une centaine de lieux d'archives en France, sans oublier un travail sur La Gazette des classes du Conservatoire publiée de 1915 à 1918 par Nadia et Lili Boulanger, mais aussi une édition des mémoires de Théodore Dubois largement consacrés aux années 1914-1918), et plus généralement sur les liens entre musique et politique, en France (par exemple lors du conflit franco-prussien) comme en URSS.

Qu’avez-vous cherché à montrer avec cet ouvrage ?

Tout d'abord, et sans doute à contre-courant des idées reçues, j'ai souhaité montrer que la Grande Guerre n'a pas réduit la musique au silence dans la capitale : passé les premiers mois, la vie artistique y est non seulement active, mais tout à fait foisonnante. Ensuite, il m'a semblé essentiel d'aborder des questionnements dont les résonnances restent aujourd'hui encore - hélas - d'une actualité brûlante : en temps de guerre, doit-on censurer ou interdire la musique (et les musiciens) "ennemie" ? comment peut-on "faire la guerre" lorsque l'on est musicien professionnel ? n'y a t'il pour les artistes qu'une seule "manière d'être patriote" ? Les actes, les postures et les oeuvres des musiciens "de l'arrière" dévoilent rapidement des postures très diverses, voire opposées ou contradictoires...

Quels sont vos prochains projets ?

A court terme, la parution de ce livre m'amène à m'investir scientifiquement dans différents événements autour de la vie musicale en France au tournant du XXe siècle - par exemple, dans le comité scientifique du colloque Gabriel Fauré / Théodore Dubois co-organisé par le CNSMD de Paris, l'Université de Montréal (OICRM) et la Fondation Polignac.

A moyen et long terme, il m'intéresserait d'élargir mon champ de réflexion à une question plus vaste : "musicien.ne.s en temps de guerre / musicien.ne.s face à la guerre", ce qui me permettrait alors d'appréhender dans le temps long (mais aussi dans un espace plus vaste) les pistes amorcées avec Les Chemins du patriotisme.

Pour écouter Sous la Couverture de Philippe Venturini avec Charlotte Segond-Genovesi , c'est ici