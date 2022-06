Netflix publie les premières images du biopic sur Bernstein avec Bradley Cooper

Vous avez adoré Very Bad Trip, Happiness therapy et American Bluff ? Vous êtes fan absolu de Bradley Cooper ? Alors jetez-vous sur les premières images de Maestro, le biopic sur Bernstein , tout juste dévoilées par Netflix sur sa page Twitter. En revanche, préparez-vous au choc lorsque vous découvrirez sur l’écran non pas l’homme que vous admirez, mais un autre génie et non des moindres : le bien nommé Lenny !

Bernstein à tous les âges, l’acteur américain méconnaissable sur les photos a subi une transformation physique absolument époustouflante. On découvre également près de lui Carey Mulligan, qui joue son épouse dans le film... En décembre dernier le directeur des productions originales de films chez Netflix confiait au média Variety qu’un travail particulier avait été fourni à l’endroit du maquillage, au même titre que celui mené autour des voix des comédiens... ces images tout juste parues ne font qu’attiser un peu plus encore la curiosité !

Réalisateur du succès américain A Star is born sorti en 2018, Bradley Cooper est retourné derrière la caméra grâce à la confiance de Steven Spielberg (coproducteur avec Martin Scorsese), pour ce long métrage très attendu qui paraîtra en 2023... Un casting sur le plateau et autour de la production qui fera rougir bien des prétendants aux Oscars. À suivre !