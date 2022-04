Nouvelle-Orléans : la loi interdisant l'enseignement du jazz enfin abolie

C'était le 24 mars dernier : par un vote formel, le conseil des écoles publiques de la Nouvelle Orléans a aboli une loi vieille de 100 ans qui interdisait l'enseignement du jazz à l'école. Une loi "absurde", selon Ken Ducote, président de la Collaborative des écoles publiques de la région de Nouvelle Orléans, "lorsqu'on mesure l'énorme rôle que les écoles de cette ville ont joué dans le développement du jazz dans ce pays".

Le vote, symbolique, a eu lieu 100 ans jour pour jour après son entrée en vigueur, raconte l'article de NBC News .

Publicité

L'interdiction avait été approuvée formellement le 24 mars 1922 lors de la réunion du Conseil des écoles de la Paroisse d'Orléans, et se résumait en une ligne : "Sur la proposition de Mme Baumgartner, il a été décidé que la musique et la danse jazz seraient bannies des écoles publiques."

Selon l'article de presse de 1922, lorsqu'on a demandé à Mme Baumgartner quelles seraient les danses autorisées, elle aurait répondu que la danse jazz était "grossière" mais "que l'on pouvait danser le one-step, le two-step et la valse". La proposition avait été soumise au vote et majoritairement approuvée, avec une seule abstention. Depuis, elle n'avait jamais été abolie.

Même si cette règle a été largement contournée dans les écoles, le Conseil a reconnu l'importance de le supprimer des textes : "Je veux faire savoir que cette loi prend la racine dans le racisme", a déclaré son président Olin Parker. Ce dernier a également salué le rôle des étudiants et des professeurs, musiciens et membres des big bands, qui ont inscrit le jazz et sa culture dans l'ADN de la ville.