Nouvelle saison de la Scala : andiamo !

« Au cours de ces derniers mois, en voyant à nouveau la salle de plus en plus souvent pleine, nous nous sommes rendu compte une fois de plus à quel point est profond le désir du public de voir, d’entendre, d’être présent, de participer à des soirées d’opéra ou de ballet, à des concerts et à des initiatives ». C’est ce qu’a déclaré, en préambule de sa brochure de présentation, la Scala de Milan qui a présenté vendredi 28 octobre sa programmation de la saison 2023 à l’ambassade d’Italie.

Cette nouvelle saison s’ouvre le 4 décembre prochain avec le célèbre opéra de Modeste Moussorgski Boris Godunov , mis en scène par Kasper Holten et dirigé par Riccardo Chailly. Au total, 14 opéras seront représentés, dont huit en langue italienne. Mais les spectateurs entendront aussi chanter en anglais, en français, en allemand, en russe, en tchèque et en napolitain. « Cela vient confirmer ainsi la culture cosmopolite de La Scala qui remonte à Toscanini », souligne l’institution dans un communiqué. Parmi ces 14 rendez-vous Lucia di Lammermoor de Donizetti, Salome de Strauss ou encore Les vêpres siciliennes de Verdi.

« Un regard tourné vers l’avenir »

La programmation des ballets débutera quant à elle par le Casse-Noisette de Rudolf Noureev : un hommage au danseur russe à l’occasion des 30 ans de sa mort. Au programme de ce début de saison également, quatre œuvres des chorégraphes David Dawson, Nacho Duato, Philippe Kratz et Jiří Kylián. « La nouvelle année s’ouvre en effet avec un regard tourné vers l’avenir », fait valoir la Scala. Le public pourra aussi redécouvrir ses classiques avec notamment Romeo et Juliette de MacMillan et Le Lac des Cygnes, de Rudolf Noureev.

La saison symphonique fait, quant à elle, la part belle au chant avec plusieurs œuvres symphoniques avec chœur. « Nous pourrions à juste titre la qualifier de symphonique-chorale », note l’institution. Trois grands rendez-vous à noter pour la musique du XXe siècle : la Symphonie n° 3 de Mahler avec un chœur de femmes dirigée par Daniele Gatti, la Symphonie n° 8 de Mahler avec deux chœurs, un chœur d’enfants et solistes et enfin La Turangalîla-Symphonie de Messiaen dirigée par Zubin Mehta et interprétée au piano par Yuja Wang. Par ailleurs, 11 rendez-vous de musique de chambre viendront ponctuer la saison les dimanches matin.

René Fleming célèbre le 150ème anniversaire de Rachmaninov

Côté chant, la Scala accueillera cette année sept duo piano/voix : Michael Volle et Helmut Deutsch, Markus Werba avec Michele Gamba qui interpréteront le célèbre Voyage d'hiver de Schubert, Vittorio Grigolo et Vincenzo Scalera, Anna Netrebko et Elena Bashkirova pour une soirée russe, Luca Salsi et Nelson Calzi, Benjamin Bernheim et Carrie-Ann Matheson mais aussi Renée Fleming qui célèbrera le 150ème anniversaire de Rachmaninov avec Evgeny Kissin au piano.

Enfin, le cycle des grands pianistes s’ouvrira en décembre par un concert de Khatia Buniatishvili et se poursuivra le 13 février avec Maurizio Pollini. En mars, Jan Lisiecki proposera un programme chopinien. Rudolf Buchbinder sera à l’affiche en avril pour une soirée entre Bach, Beethoven et Schubert puis Igor Levit clôturera le cycle en octobre avec Liszt, Wagner et Mahler.

Un opéra pour les enfants

La Scala propose aussi plusieurs rendez-vous pour les enfants et les adolescents. L’institution annonce notamment la commande d’un nouvel opéra pour enfants, Le Petit Prince, composé par Pierangelo Valtinoni sur un livret de Paolo Madron à partir de l’œuvre de Saint-Exupéry. Pour les curieux, des conférences seront également organisées tout au long de l’année.