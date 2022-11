Ode à la nuit : découvrez la programmation de La Folle Journée de Nantes 2023

Ce n’est pas un compositeur à l’honneur de cette 29e édition de la Folle de Journée de Nantes mais une idée : la nuit. En effet, cette dernière a été une source d'inspiration majeure dans toute l'histoire de la musique, de Couperin à Schoenberg en passant par Mozart, Haydn, Tchaïkovski, Brahms, Berlioz, Chopin, Lili Boulanger, Fauré, Debussy et Glinka.

« La nuit a beaucoup inspiré les musiciens : de la Renaissance jusqu’à aujourd’hui, chaque compositeur à sa façon a exploré tous ses aspects. Vous avez la nuit paisible, la nuit tourmentée, la nuit sereine, la nuit inquiétante. Et les formes musicales ont souvent illustré ce thème si riche », explique le directeur artistique du festival, René Martin.

C’est ainsi que cette 29e édition est baptisée « Ode à la nuit », avec une programmation pour le moins éclectique, du matin au soir. Des concerts seront proposés dès le lever du soleil, ainsi que des concerts nocturnes de jazz, de musique indienne et de flamenco, à la bougie. Seront également proposés pour la première fois des concerts autour de la berceuse destinés aux bébés et une nuit au cinéma avec une sélection de musiques de films.

Une programmation transversale qui permet à la Folle Journée revenir à sa mission principale et de s'adresser à un public varié : « Après ces années si terribles que nous avons vécu, il faut que la Folle Journée revienne à sa vraie mission, et ce thème transversale va nous permettre de s’adresser à tous les publics, ceux qui aiment la musique classique mais ceux qui aiment le jazz, la musique actuelle, et de tous les âges l’idée c’était vraiment de retrouver l’essence même de la Folle Journée », ajoute René Martin.

Une édition 2023 « beaucoup plus simple à organiser »

L'édition 2023 annonce le retour en force de la Folle Journée, qui espère retrouver sa dimension entière : « C’est le retour d’une Folle Journée de plein exercice, de ce grain de folie, de cette fête populaire qui avait été, par la force des choses, amoindrie ces dernières années. Nous revenons avec 2000 artistes et 270 concerts, avec ces moments de rencontre avec le public qui nous avaient tant manqués et qui seront de nouveau présent cette année », affirme Aymeric Seasseau, adjoint à la culture à la maire de Nantes.

Alors que le festival a réussi à passer entre les gouttes pour ses deux dernières éditions, dans des versions restreintes à cause de la pandémie, l’édition 2023 se voit de nouveau capable de pleinement déployer ses moyens. Le public retrouvera ainsi sa célèbre cité ouverte à tous dans sa configuration connue par le passé. : « On part dans cette édition sur un nouvel élan, à la fois du côté de la programmation mais aussi les perspectives du festival et la manière d’aborder les publics. Ce sont des sujets importants pour nous », précise Denis Caille, directeur général de la Cité des Congrès.

Avec 270 concerts et 140,000 billets disponibles, la Folle Journée de Nantes espère retrouver son taux de vente habituel de 95%, surtout après deux ans de ventes excessivement faibles à cause du Covid et des jauges contraignantes imposées.

La billetterie pour la Folle Journée de Nantes sera ouverte le 10 décembre dès 9h.