Olga Smirnova, danseuse star du Bolchoï, rejoint le Dutch National Ballet

Une des ballerines stars du Bolchoï, Olga Smirnova, a quitté la prestigieuse troupe pour rejoindre le Dutch National Ballet, à Amsterdam, devenant la première danseuse russe à franchir ce pas depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. "Smirnova a été très claire dans sa récente dénonciation de l'invasion russe de l'Ukraine, ce qui rend intenable son travail dans son pays natal", a annoncé le Dutch National Ballet, dans un communiqué publié ce mercredi.

"Je me dois d'être honnête et dire que je suis contre la guerre de toutes les fibres de mon âme", avait déclaré Olga Smirnova sur le réseau social Telegram, début mars. "Dans le monde moderne, j'attends des sociétés civilisées qu'elles résolvent les problèmes politiques uniquement à travers des négociations pacifiques. Jamais je n'aurais pensé avoir honte de la Russie. [...] Cela me blesse que des gens meurent, que des gens soient forcés d'abandonner leurs domiciles. Qui aurait pu penser il y a quelques semaines qu'une telle chose se produirait ?" Citée par le Dutch National Ballet, la danseuse, dont le grand-père est ukrainien, a précisé qu'elle pensait quitter le Bolchoï depuis un moment mais que "les circonstances actuelles avaient accéléré ce processus".

Publicité

"Nous ne sommes peut-être pas au centre du conflit militaire, mais nous ne pouvons rester indifférents face à cette catastrophe" - Olga Smirnova

"C'est un privilège qu'elle vienne danser dans notre compagnie"

"Olga Smirnova est une danseuse exceptionnelle, que j'admire énormément. Je suis sa carrière avec grand intérêt depuis plusieurs années", souligne Ted Brandsen, le directeur du Dutch National Ballet. "C'est un privilège qu'elle vienne danser dans notre compagnie aux Pays-Bas - même si les circonstances qui l'y ont amenées sont incroyablement tristes. Néanmoins, notre compagnie est ravie qu'une danseuse si inspirante rejoigne le Dutch National Ballet."

Si Olga Smirnova devient la première danseuse russe à s'exiler dans un ballet à l'international, d'autres danseurs, étrangers, ont également claqué la porte de prestigieuses institutions russes . Au Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, le Brésilien Victor Caixeta, deuxième soliste, avait fait part de son départ de Russie, et a depuis annoncé rejoindre le Dutch National Ballet. Le Brésilien David Motta Soares et l'Italien Jacopo Tissi, danseurs du Bolchoï, avaient aussi posé leur démission en solidarité avec les victimes du conflit en Ukraine.