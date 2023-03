" Ópera Negra " de Clara Chotil - Sélection du Prix du Livre France Musique - Claude Samuel 2023

Le Prix du Livre France Musique-Claude Samuel 2023 a retenu cet ouvrage pour La Sélection :

Le livre

Juillet 2017. Une annonce paraît sur les réseaux sociaux : une certaine Maria d’Apparecida a été retrouvée morte chez elle à Paris. A-t-elle de la famille, des amis ? Si personne ne se manifeste, elle sera enterrée à la fosse commune. Intriguée, Mazé Torquato Chotil, journaliste brésilienne installée en France depuis plus de 30 ans, entame des recherches sans se douter qu’elle s’embarque dans une aventure qui la mènera deux ans plus tard à l’écriture d’une biographie. En effet, l’histoire n’est pas banale.

Née en 1926 à Rio, Maria d’Apparecida a vécu une véritable épopée.

Fille de domestique noire, orpheline à 8 ans, elle a réussi à franchir un à un les obstacles qui la séparaient des plus grandes scènes mondiales. Elle réalisa son rêve : chanter Carmen à l’Opéra de Paris. Muse de la scène surréaliste française, des peintres et des écrivains, ambassadrice de la musique brésilienne en France, elle enchanta le Paris de la seconde moitié du XXe siècle, autant par sa voix que par sa force de caractère. Puis quelques années suffirent pour la faire basculer dans l’oubli, jusqu’à son décès en juillet 2017.

Publicité

L'auteur

Diplômée de l’Ecole nationale supérieure d’architecture, Clara Chotil est la fille de Mazé Torquato Chotil, la journaliste qui a « ressuscité » Maria d’Apparecida. Elle pratique la peinture, la sérigraphie et le dessin. Elle crée aussi des installations et anime de nombreuses actions de médiation. Elle a séjourné au Brésil à plusieurs reprises. Au cours d’une résidence de six mois (septembre 2021-février 202), elle a récemment réalisé un travail documentaire sur l’histoire de l’université de Poitiers. Ópera negra est son premier album.

3 questions à Clara Chotil :

Quelle est la place de cet ouvrage dans votre carrière :

Ópera Negra est mon premier album. Il représente un tournant dans mon parcours graphique, car je faisais avant cela du théâtre (dessin en direct), de la peinture et de l'installation. Avec le théâtre, j'avais entamé la réflexion autour du dessin narratif, mais j'étais seulement interprète d'un projet. La bande dessinée m'a permis de m'emparer en autonomie d'une histoire, d'explorer le texte et l'image en immersion complète... Une petite révolution !

Qu’avez-vous cherché à montrer avec cet ouvrage ?

Cet ouvrage est une trace. Il propose, parmi d'autres, une relecture de l'histoire à travers le personnage fascinant et énigmatique de Maria d'Apparecida. Cette plongée dans le passé nous permet de poser un regard neuf sur le parcours de cette femme, et sur des thématiques telles que le racisme, l'exotisme et l'identité franco-brésilienne. Il remet en valeur l'histoire d'une femme dont le rôle a été central dans le transport de la musique brésilienne vers la France, et notamment de tout un répertoire lyrique national aujourd'hui oublié.

Quels sont vos prochains projets ?

Je travaille en ce moment sur mon nouvel album Tekoha, une fiction retraçant l'histoire du territoire de Dourados (Brésil) à travers le récit croisé de deux familles, qui nous plonge dans l'histoire d'une colonisation très récente aux origines complexes et dont les conséquences s'étendent aujourd'hui bien au-delà des frontières nationales.