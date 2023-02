Opéras en souffrance : l'État annonce des coups de pouce

Face à la détresse financière de certains Opéras, qui les pousse à modifier leur programmation voire à baisser le rideau , l'État débloque des fonds. Objectif : aider à passer le cap d'une période marquée par l'inflation galopante et l'explosion des coûts de l'énergie. À l'Opéra de Rouen-Normandie, qui annoncait à regrets fermer six semaines en avril et mai prochains, le soutien du gouvernement se traduit par un coup de pouce d'une hauteur de 200.000 euros. "Une enveloppe supplémentaire de 129.000 euros au titre du dispositif énergie, et une aide exceptionnelle de 70.000 euros", détaille la métropole Rouen- Normandie dans un communiqué.

"La Région se réjouit de l’obtention de ces aides qui vont permettre de réduire l’impact de la facture énergétique de l’établissement. Néanmoins, sans des efforts supplémentaires et substantiels de la Métropole Rouen-Normandie, comparables à ceux qu’effectuent toutes les Métropoles françaises, l’Opéra de Rouen-Normandie ne sera pas capable de reprendre le niveau de programmation qui doit être le sien", réagit le président de la région Normandie Hervé Morin. Le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, propose d'ores et déjà de débloquer 300.000 euros supplémentaires pour aider la maison lyrique.

Une enveloppe aussi pour Nancy

"Il nous manque près de 600.000 euros", alertait aussi début février l'Opéra national de Lorraine . Là encore, l'État va débloquer une aide exceptionnelle, a annoncé jeudi matin sur France Inter la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak. Le montant reste encore inconnu. "C'est le fruit d'une discussion de plusieurs semaines. Notre statut spécifique de régie municipale nous empêche d'avoir accès aux aides transversales de l'État auxquelles les établissements culturels ont normalement droit. Il y a un mois, nous enregistrions un déficit d'un million d'euros. Des choix ont été faits pour réduire la facture, mais nous en sommes encore à 600 000, donc oui, cette annonce est accueillie très positivement", se félicite le directeur de l'Opéra, Matthieu Dussouillez, interrogé par France 3 .