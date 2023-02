Orchestres et opéras accélèrent sur l'égalité femmes-hommes

Combien de femmes dans les orchestres en France ? D'œuvres de compositrices mises à l'honneur ? Quels pourcentages de directrices artistiques et de musiciennes ? Les orchestres et les opéras français accélèrent sur la question de l'égalité femmes-hommes. Les organisations - les Forces Musicales, l'Association Française des Orchestres et la Réunion des Opéras de France - ont présenté jeudi dernier une nouvelle charte, avec des préconisations. Cette charte 2.0, enrichie par rapport à une première mouture présentée en 2018, est l'occasion de dresser un bilan, pas toujours très reluisant.

Les femmes encore sous-représentées

Des femmes toujours en retrait dans les programmations, sous-représentées sur les podiums de chef d'orchestre... "Seulement 4% d'œuvres de compositrices, sur l'ensemble des programmations en France. 11% de représentations dirigées par une cheffe, c'est presque rien", observe Valérie Chevalier, qui dirige l'Opéra orchestre national de Montpellier-Occitanie et qui a participé à la rédaction de la charte. "Nous sommes à 38% de musiciennes permanentes. Avec toujours des instruments sous-représentés : pas beaucoup de femmes dans les cuivres et les contrebasses, certains instruments sont encore très genrés et masculins."

Publicité

Mais l'évolution est là, souligne Clémence Quesnel, de l'Association Française des Orchestres (l'AFO) : "Ne serait-ce que le chiffre de 7% de directrices musicales. Cela peu paraître peu, mais il y a quatre ans, il n'y en avait aucune. De même pour pour les cheffes : +10% en quatre ans. Les statistiques peuvent sembler faibles, mais sont la preuve d'une évolution rapide." Constat similaire pour les chorégraphies (32% sont signées par une chorégraphe, +5% entre 2018 et 2021), ou encore pour les directrices générales des structures membres de l'AFO (26%, soit +4% entre 2016 et 2021).

Prise de conscience des orchestres et des opéras

"Conscients qu’aucune contrainte ne changera l’orchestre ou l’opéra si la société tout entière n’évolue pas, les trois organisations réaffirment que l’ensemble des acteurs d’une véritable chaîne de responsabilités doit se mobiliser autour d’une même cause, dès le plus jeune âge". L'enjeu de l'égalité femmes-hommes est désormais incontournable lors des réunions de service, en interne. Les signataires de la charte s'engagent à collecter, tous les ans, les données relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes. Établir également, "avec les agents artistiques et avec les conservatoires, une 'base de données' des cheffes en début de carrière à l’échelle européenne". Ou encore veiller à une "représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les éléments visuels des supports de communication".

Un enjeu davantage pris en en compte, également, par les directions artistiques. "L'orchestre national de Metz Grand-Est, que je préside, vient par exemple d'enregistrer un disque entièrement consacré aux compositrices", souligne Patrick Thil, président de la Réunion des Opéras de France (ROF), qui vient d'adhérer à la charte : "Nous avons aussi donné plusieurs représentations d'opéra où à la fois la direction et la mise en scène avaient été confiées à des femmes." Avec le renforcement, aussi, des dispositifs engagés pour lutter contre les violences et le harcèlement sexistes et sexuels.

Compositrices valorisées, parité dans les jurys...

Parmi les autres préconisations inscrites dans la charte : recenser les œuvres composées par des femmes, pour les mettre en valeur. Favoriser, également, la parité dans les jurys de recrutement des musiciens. Des initiatives encouragées par le Ministère de la Culture. "Beaucoup de nos établissements publics, je pense notamment à l'Opéra de Paris, à l'Opéra-Comique, à la Philharmonie, ont fait en sorte que leurs programmations se fassent bien davantage l'écho du talent formidable et de l'excellence artistique des femmes. Ce n'était pas encore le cas il y a quatre ou cinq ans", rapporte Agnès Saal, haute-fonctionnaire diversité-égalité au ministère.

L'Association Française des Orchestres lance enfin un dispositif baptisé "Unanimes !", avec un label attribué aux programmations qui mettent en avant les femmes, ou encore un concours de composition réservé aux compositrices, le premier du genre en Europe.