Orchestres et opéras exsangues : le monde de la culture alerte dans une tribune

"Concrètement, 89 % de nos maisons s’apprêtent à suspendre leur activité, à couper une partie de leur programmation dès 2023." Voici le cri d'alarme, chiffre à l'appui, lancé à la ministre Rima Abdul Malak par neuf représentants du monde de la culture, dans une tribune publiée ce lundi après-midi par le quotidien Le Monde. Un texte signé par les Forces Musicales, le Syndicat professionnel des opéras, orchestres et festivals d'art lyrique, mais aussi par des adjoints à la culture. "Crise de l’énergie, inflation galopante, c’est une véritable lame de fond qui vient frapper nos maisons et nos territoires", écrivent-ils, pressant la ministre d'organiser des conférences budgétaires territoriales, pour "sortir des concertations sans fin et trouver ensemble des solutions à la hauteur des réalités du terrain" : "Nous ne pouvons imaginer que vous restiez spectatrice devant ce gâchis annoncé."

"Notre collectif alerte la ministre sur l'état de nos maisons, qui avec le point d'augmentation des fonctionnaires, plus le coût de l'énergie, font face à des situations inouïes, dues à certains coûts de fonctionnement", étaye Dimitri Boutleux, président de l’Opéra national de Bordeaux et adjoint chargé de la création et des expressions culturelles, qui a rencontré Rima Abdul Malak au mois d'octobre. "Notre échange fut très cordial, elle m'a dit qu'elle était au courant de notre situation. Mais aujourd'hui, nous ne sentons pas de réponse du côté de l'État." L'élu pose le contexte : "Toutes les maisons travaillent depuis deux mois sur leur budget 2023, et nous avons besoin d'informations du ministère pour savoir quelles trajectoires leur donner. Va-t-il, notamment, y avoir un coup de pousse pour les établissements culturels, au même titre que le bouclier tarifaire des entreprises ? Nous avons besoin d'avoir des nouvelles, car il faut que l'on puisse savoir à quoi nous en tenir."

L'avenir de la création en jeu

Anne Mistler, adjointe à la maire de Strasbourg chargée des arts et cultures, a elle signé la tribune comme la marque d'un "soutien à l'art lyrique et symphonique", nous dit-elle : "Il est nécessaire d'avoir des réflexions importantes du point de vue budgétaire et financier, que l'on arrive à conjuguer les efforts des collectivités et de l'État pour continuer à promouvoir nos créations. À Strasbourg, nous avons un attachement très fort à la musique, avec deux institutions extrêmement importantes en terme de qualité de programmation : l'orchestre et l'opéra." Des établissements où le public est revenu au niveau de l'avant crise Covid - avec même une hausse des abonnements - mais où comme partout en France, les hausses du coût de fonctionnement posent question.

"Cette tribune vise aussi à rappeler que l'on ne pourra pas compenser les augmentations des coûts de fonctionnement, car les collectivités territoriales traversent aujourd'hui de grosses difficultés, davantage que l'État, qui a beaucoup plus de budget. Il est nécessaire que ce dernier fournisse un effort suffisant pour permettre aux lieux culturels de continuer à fonctionner", complète Frédéric Hocquard, adjoint à la maire de Paris Anne Hidalgo, qui souligne aussi une inégalité géographique : "Trop souvent, les efforts se concentrent sur Paris et l'Ile-de-France : il faut que les efforts soient répartis sur l'intégralité du territoire."