Originale et éclectique : découvrez la prochaine saison de l'Opéra-Comique

"Originalité, création, transmission". Le directeur de l'Opéra-Comique annonce la couleur, alors que la salle tricentenaire dévoile ce jeudi la programmation de sa saison 2023-2024. "Cette saison en témoigne, l’Opéra-Comique aime confronter la tradition et la création, le patrimoine et la modernité, la comédie et la tragédie, articulant depuis ses origines la rencontre fertile de la musique et du texte", pointe Louis Langrée : "Créés entre 1686 et… 2024, les grands titres de la saison présentent une large palette d’esthétiques et d’humeurs. Je souhaite que tous les publics s’y reconnaissent, familial et étudiant, néophyte et confirmé."

La salle Favart accueillera pas moins de sept grosses productions. Elles seront accompagnées, nouveauté, de "pléiades", indique Louis Langrée, qui "prolongent et enrichissent le contenu des œuvres, dans des formats accessibles ou décalés, prospectifs ou intimes." Des prolongements qui prendront la forme de nocturnes, de masterclass, de colloques, de spectacles dérivés, qui contextualiseront, interrogeront et continueront de faire vivre les œuvres en dehors des représentations. Opéra-Comique hors-les-murs aussi, de l'autre côté de la Seine, avec plusieurs "propositions opératiques au Musée d'Orsay, en écho à ses collections".

Divines comédies

Le metteur en scène star de la saison 2023-2024 est sans doute Thomas Jolly. Son Fantasio, déjà donné au Châtelet en 2017 pendant la restauration de l'Opéra-Comique, retrouvera la salle Favart - l'écrin qui l'a inspiré - sous la direction musicale de Laurent Campellone et avec la voix de la soprano Gaëlle Arquez. Jolly, désormais rompu aux productions lyriques et metteur en scène attitré des Jeux Olympiques de 2024 , trouvera aussi le temps de mettre son expertise shakespearienne au service de Lady Macbeth dans Macbeth Underworld, de Pascal Dusapin, où il "invente un espace scénique d'outre-monde", avec Franck Ollu à la direction musicale.

Au programme, également, un sociétaire bien connu de la Comédie Française, qui non content d'interpréter Argan au Théâtre des Champs-Élysées en fin d'année, mettra son œil de metteur en scène au service de l'Opéra-Comique dans deux productions. Guillaume Gallienne chapeautera ainsi les scénographies de Pulcinella et de l'Heure espagnole, respectivement de Stravinsky et de Ravel. Deux chefs-d’œuvre inspirés du XVIIIe siècle galant, dirigés par Louis Langrée et chorégraphiés par Clairemarie Osta. "Un spectacle qui célèbre la liberté des genres et la fécondité de l’esprit comique".

Surprenant : la saison 2023-2024 mettra à l'honneur un visage bien connu des téléspectateurs. Adrien Borne, ex journaliste à I-Télé puis à LCI, reconverti depuis 2020 en romancier - avec un talent noté - a écrit le livret d'Archipel(s), fiction lyrique dont le synopsis intrigue : "Une jeunesse qui épouse les codes mais qui s’évapore ; une autre qui refuse l’assignation mais qui se cache. Une société qui promeut un bonheur factice ; une autre qui fuit les lois, les regards. Grandir ou s’y refuser. Partir ou rester. Deux mondes et le choix à moitié, à cheval sur les frontières." La partition est signée de la grande compositrice pour jeune public Isabelle Aboulker. La mise en scène confiée à James Bonas, la chorégraphie à Ewan Jones et la direction musicale à Mathieu Romano.

Voyages inattendus

L'Opéra-Comique propose aussi de s'évader avec L'autre voyage d'après Schubert, mis en scène par Silvia Costa sous la baguette de Raphaël Pichon. De fouler également une terre de croisades et de légendes avec Armide, tragédie en musique de Lully, dirigée par Christophe Rousset et scénographiée par Lilo Baur. De rire et de réfléchir, grâce à La fille de Madame Angot, opéra-comique ambitieux politique et populaire de Charles Lecocq, sous la houlette d'Hervé Niquet et de Richard Brunel. Et pourquoi pas "courir après les arc-en-ciel" ? C'est ce que proposeront la soprano Léa Desandre, Thomas Dunford et son ensemble Jupiter, qui revisiteront les mélodies de Julie Andrews dans une production intitulée Chasing rainbows.

À noter enfin que l’Opéra-Comique ouvre en 2023 une Académie "à destination des nouvelles générations d’interprètes". Décrite comme un "pôle d'excellence artistique autour du chant français et de l'art du parlé-chanté", cette académie aura vocation à "promouvoir le genre opéra‑comique et son art spécifique de l’interprétation au plus près des textes et du jeu scénique". Elle sera composée de deux chefs d'orchestre, de deux pianistes, un chef de chant, un chef de chœur, de deux metteurs en scène et cinq chanteurs. Un nouveau vivier de talents prometteurs pour l'Opéra-Comique, dont la jeune Maîtrise populaire souffle cette année ses sept bougies.