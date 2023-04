Où se former à la facture instrumentale en France ?

Inauguré en 1992 au Mans, ville où l’acoustique et le son occupent une place de choix, l’Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique dispense 10 diplômes (CAP, DMA) et spécialités dans le secteur de la fabrication, de la réparation, de l’accord et de la vente des instruments de musique. Piano, instruments à vent, guitare et accordéon, l’ITEMM est l’une des rares écoles de facture instrumentale à proposer autant de filières. Quatre questions à Marieke Rabouin, responsable de communication :

Les ateliers de la facture de guitare à l'ITEMM au Mans - facebook ITEMM Le Mans

France Musique : Comment est né l’Institut technologique européen des métiers de la musique ?

Marieke Rabouin : Tout est parti il y a trente ans, de l’initiative des accordeurs de piano, qui étaient très nombreux au Mans, et qui se sont regroupés pour faire bloc en réaction à la montée en puissance du marché de la facture asiatique. Ils ont constitué un groupe d'influence auprès du Parlement européen pour valoriser la facture instrumentale européenne comme facture d'excellence, dont les savoir-faire doivent être protégés.

La réponse du Parlement européen était la création d’une école de la facture instrumentale européenne unique, parce qu'elle couvre pas moins de quatre groupes d’instruments : guitare, piano, instruments à vent et accordéon. Cette dimension européenne et même internationale est importante parce qu'on travaille constamment en réseau avec l'Allemagne, la Belgique, plus récemment le Mexique, avec des ateliers et des manufactures, sur la pédagogie et la recherche.

En effet, comme le Mans est un pôle de recherche important, l’école s'est dotée d’un Pôle recherche et innovation commun à toute la profession, qui travaille sur les solutions alternatives et écologiques dans la facture instrumentale, sur de nouveaux matériaux et sur les pratiques durables en lien avec les ressources locales, autour des deux axes : la conservation du patrimoine et la transition écologique.

Quel est le profil des étudiants qui intègrent l’ITEMM ?

Les formations sont accessibles à partir de la 3e, mais la plupart des candidats ont entre 16 et 29 ans, ont déjà le Bac, un premier métier ou une première formation initiale. Par exemple, sur la guitare, on peut avoir beaucoup d'apprenants qui ont déjà fait un CAP menuiserie, ou en instruments à vent, des gens qui ont fait de la soudure, de la chaudronnerie…Ceci dit, il est préférable que le candidat soit musicien. On ne demande pas un super niveau, ni l'oreille absolue, mais plutôt une bonne connaissance de l'instrument sur lequel il va travailler. Et une certaine facilité en matières scientifiques, parce que l’on aborde l’acoustique, on doit maîtriser la géométrie et la 3D pour la fabrication des pièces etc. On accueillit également les candidats en formation continue.

Comment se fait la sélection ?

Les étudiants sont sélectionnés sur motivation, sur le projet qu’ils présentent au cours d’un premier entretien avec l’équipe pédagogique. Puis ils choisissent un cursus en alternance avec un maître d'apprentissage sur deux ans, et c'est la signature du contrat d'apprentissage qui vaut pour inscription chez nous. Ce sont de petites classes de 12 élèves, on est quand même sur des métiers de niche, donc il est hors de question qu'on forme 150 réparateurs de guitares qui ne trouveront pas de débouchés dans l’année. On répond directement à un besoin du marché.

Quelle est la formation qui rencontre le plus d’intérêt, et quelles sont les débouchés ?

On a énormément d’intérêt pour la guitare, les candidats ont évidemment envie de fabriquer leurs propres instruments, c’est ce qui les attire dans le métier. Or, les commandes des guitares restent assez rares, et le plus gros du travail comprend la réparation et l’entretien. Comme ce sont de petites entreprises, c’est économiquement très difficile pour elles de se projeter pour prendre un apprenti sur deux ans. En revanche, le piano, ça fonctionne bien, pour deux raisons : depuis le Covid, tout le monde s’est remis au piano, et c’est un instrument assez accessible pour les amateurs. Le facteur/ accordeur de pianos est ce qu’on appelle un métier en tension, parce qu’il y a beaucoup de gens qui partent à la retraite et on cherche à remplacer les forces vives. Donc il y a beaucoup de demandes. On pourrait faire des doubles classes !

Les étudiants de l'Ecole nationale de Lutherie de Mirecourt - facebook Ecole nationale de Lutherie de Mirecourt

Seul établissement public et gratuit en lutherie du quatuor, le Lycée Jean-Baptiste Vuillaume, au sein de l’École Nationale de Lutherie de Mirecourt assure la continuité de cet artisanat d'excellence qui a pris racine au pays de Mirecourt depuis le XVIe siècle. C'est dans ses nombreux ateliers qu'ont été formés les meilleurs luthiers et archetiers français qui fabriquaient les instruments pour les orchestres de la cour de France et autres chapelles royales dans l'Europe entière. Quatre questions à Valérie Beausert Leick, proviseure du Lycée Jean-Baptiste Vuillaume.

France Musique : Comment est née L’École Nationale de Lutherie ?

Valérie Beausert Leick : L’École Nationale de Lutherie est née en 1970 sous l'impulsion d'Étienne Vatelot, luthier parisien formé à Mirecourt. Depuis le XVIe siècle, le pays de Mirecourt était un repaire pour la lutherie des instruments du quatuor, mais aussi pour les instruments à cordes pincées - la guitare et la mandoline, avec de nombreux ateliers qui fabriquaient des instruments aussi bien pour la France que pour le marché européen, et formaient des luthiers de renommée internationale. Aujourd'hui, l'Ecole a recentré son activité de formation autour du violon, de l'alto et du violoncelle, en trois années, gratuite, financée par le Ministère de l’Éducation Nationale. Les candidats sont recrutés après le baccalauréat. Nous proposons un CAP et un DMA en lutherie pour des promotions de 12 élèves.

Quel est le profil de vos élèves ?

Il faut avoir a minima un Baccalauréat, ou être engagé dans une reconversion professionnelle. Nous avons des étudiants qui ont déjà fait une formation en menuiserie, sculpture, marqueterie, ou un cursus d'université en musicologie ou dans les beaux-arts. Nous avons déjà eu des ingénieurs, des secrétaires de direction...toutes sortes de profils de gens qui veulent changer de voie et se consacrer à un artisanat d'art d'excellence. Beaucoup de candidats viennent de l'étranger - Mirecourt reste une référence en terme de lutherie pour les Américains, Coréens ou Européens, et cette ouverture à l'étranger est une composante très importante de notre formation, d'où les cours d'anglais obligatoires !

Ce qui est à noter, c'est que le candidat doit justifier d'une pratique musicale certifiée, quelle que soit sa spécialité. Sont éligibles les choristes ou les chanteurs aussi bien que les instrumentistes. Il n'est pas nécessaire d'avoir un DEM, mais il faut être musicien. De toute manière, pendant les 3 années de formation, tous les étudiants apprennent ou renforcent une pratique d'un des instruments de quatuor ; un pianiste apprendra à jouer du violon, par exemple, pour se familiariser aussi bien avec la technique du jeu qu'avec l'instrument lui-même. Ils ont aussi des cours d'éducation musicale, et même un chœur de luthiers. Nous sommes en partenariat avec l'école de musique de Mirecourt et nous payons des cours obligatoires d'instrument pour nos étudiants. La pratique musicale est importante parce que c'est un exercice de l'oreille, de l'utilisation de l'instrument, mais c'est aussi la meilleure façon d'appréhender la relation avec les musiciens.

Comment se fait la sélection ?

On recrute sur dossier à l’entrée en CAP et sur un "book" qui détaille la motivation pour le travail manuel dans le domaine de l'artisanat d'art, en lien avec la pratique musicale, que le candidat défend devant un jury composé de luthiers, d’enseignants et de nos partenaires musiciens. On reçoit 60 dossiers pour 12 places, c'est très important d'être conscient que c'est une formation très exigeante, très intense, qui suppose un engagement total. Le relationnel a également un rôle déterminant dans ce métier, il faut être à l'écoute des musiciens et de leurs besoins et pouvoir les accompagner. La formation comporte une dimension scientifique - tout ce qui touche à l'acoustique notamment, mais les profils littéraires ont toutes leurs chances aussi.

Quels sont les débouchés ?

C'est un métier de passion qui demande de longues années d'apprentissage. À l’issue de la formation, les jeunes luthiers trouvent généralement un emploi dans de petits ateliers - maximum 2 à 3 employés, en France ou à l’étranger. Parfois ils travaillent leurs techniques pendant jusqu'à dix ans avant de se lancer à leur compte. A l'école, ils suivent des cours de gestion-administration pour être préparés à monter leur structure. Quelques–uns prolongent leur formation par une formation en sculpture, ou se destinent à la restauration des instruments anciens. Ils peuvent aussi se former à l'archeterie. C'est une orientation qui demande beaucoup d'années de pratique, beaucoup de rigueur et de patience, c'est un choix de vie.

Terre des orgues avec près de 1225 instruments, dont 180 classés, l'Alsace accueillit le seul centre de formation à la facture et à la restauration de cet instrument en France. Au Centre de Formation Bernard Stalter à Eschau, il est possible de suivre un cursus Bac Pro Artisanat et métiers d'art - facteur d'orgues pour deux spécialités : organier et tuyautier. Un cursus qui est à la recherche des candidats suite à "un regain d'activité impressionnant pour les facteurs d'orgue, en France et à l'étranger", selon Michaël Walther, responsable du pôle « facture d’orgues », qui a répondu à nos questions.

France Musique : Comment est née la formation à la facture d'orgues à Eschau ?

Michaël Walther : L'Alsace est historiquement la région des orgues, avec un nombre impressionnant d'instruments dans les églises des villes et villages et un grand besoin en matière d'entretient et de restauration. La région concentrait dans le temps toutes les manufactures de l'orgue français ; aujourd'hui il en reste une dizaine, dont certaines les plus anciennes encore en activité. Le deuxième pôle dédié à l'instrument se développe en parallèle à Nantes, mais cela est plus récent. Le Centre de Formation de la Facture d’Orgues d’Eschau, le seul en France, a été créé en 1985. Géré par la Chambre de Métiers d’Alsace, il dispense les formations qui passent par l'orientation BAC PRO Facteur d’Orgues. Deux options sont proposées : organier, pour les composantes en bois, et tuyautier, pour les composantes en métaux. La formation se passe en trois ans, mais les étudiants enchainent très souvent les deux en 5 ans. Ils sont embauchés tout de suite parce que les entreprises ont énormément de travail après des années d'accalmie, mais on peine à recruter des candidats. Je pouvais avoir 20 apprentis par formation il y a 20 ans, j'en ai à peine 3 à 5 aujourd'hui.

Quel est le profil recherché de vos futurs élèves ?

Il faut qu'ils soient manuels. C'est un instrument qui croise plusieurs métiers spécifiques, très complémentaires. Le travail du bois, tournage, sculpture, ébénisterie, et des métaux, ainsi que la mécanique, le travail des peaux, l'électro-technique, l'informatique. Un savoir-faire en techniques de jeu et en acoustique sera aussi indispensable une fois dans le métier. Et évidemment, de préférence, une appétence et un intérêt pour la musique. Ceci étant dit, aucune pratique musicale n'est obligatoire, parce que le facteur travaille de toute façon avec l'organiste pour toutes les étapes de l'harmonisation et de la mise en état une fois les éléments rassemblés. Il suffit d'avoir une oreille "technique", capable d'écouter les "battements", la note juste et le timbre du tuyau dans un registre. Un registre a 56 tuyaux, il faut que chaque tuyau puisse "parler comme dans une famille des tuyaux", à l'image des voix d'une chorale : soprano, alto, ténor et basse. C'est le rôle de l'harmoniste.

Comment les facteurs d'orgues travaillent-ils ?

Vu la taille de l'instrument, c'est compliqué de tout faire seul. Les entreprises en France sont constituées au minimum de 3 à 4 personnes. C'est un travail d'équipe, et plus l'entreprise est grande, plus le facteur se spécialise pour une étape dans la fabrication ou la restauration. Les apprentis apprennent à construire un orgue en miniature, mais au quotidien, 80% de missions sont de l'ordre de l'entretien, de l'accord, de la réparation et de la restauration.

On travaille en France, mais aussi énormément à l'étranger, par exemple en Belgique, qui a une vraie passion pour l'orgue. On répond aux commandes, notamment de l’Etat ou des collectivités, ou des instructions culturelles en France ou à l'international. Ce qui fait qu'on voyage beaucoup, on est en déplacement sur les chantiers parfois pour longtemps. Au Japon, aux Etats-Unis, parfois on construit des orgues pour des hôtels, des salles de mariage, des lieux improbables...On construit sur place dans l'atelier, on démonte l'orgue et ensuite on l'embarque à l'autre bout du monde. Par exemple, lorsqu'on a une commande en Corée, on n'en revient qu'au bout de 15 jours. Les apprentis voyagent aussi, c'est indispensable pour comparer les factures.

Comment se fait la sélection des candidats ?

C'est une formation par voie d'alternance à partir de 15 ans, donc il faut au préalable un contrat d'apprentissage obligatoire avec une entreprise. Il faut savoir que 90% d'apprentis restent dans l'entreprise avec laquelle ils travaillent pendant leur formation. Après, il faut encore 10 ans de pratique pour maîtriser vraiment toute la complexité de l'orgue. C'est l'entreprise qui confirme la compatibilité du candidat, sa motivation et sa disponibilité de s'engager dans le projet de professionnalisation.

Après, c'est un métier où on touche tellement de choses, qu'une toute autre orientation peut être envisagée. Et il y a de plus en plus de jeunes actifs en reconversion professionnelle qui s'y intéressent. J'ai eu un professeur d'histoire-géographie qui est venu parce qu'il avait envie de se tourner vers les métiers manuels avec une dimension artistique. A 30 ans, on est souvent beaucoup plus sûr de ce que l'on veut dans la vie. Et c'est un métier passionnant. Tous les jours on fait un autre boulot, il y a tellement d'aspects différents. Un métier qui offre de belles opportunités à qui sache s'y intéresser.