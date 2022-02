Participez à l'Eurovision des Jeunes Musiciens !

Tu as entre 12 et 21 ans, tu joues d'un instrument de musique et tu désires représenter la France à l’Eurovision des jeunes musiciens classiques à Montpellier.

La finale du Concours des jeunes Musiciens (Eurovision Young Musicians), qui aura lieu à Montpellier dans le cadre du Festival de musique Radio France Occitanie Montpellier, sera diffusée prochainement sur Culturebox et France Musique.

Pour participer, il faut poster une vidéo de 5 à 8 minutes sur Youtube ou Dailymotion dans laquelle tu interprètes une partie soliste d'une oeuvre avec orchestre et renseigner le formulaire ci-dessous disponible en ligne jusqu'au 14 mars inclus. Les candidats sélectionnés participeront ensuite, début avril, à une audition en présentiel pour déterminer qui sera le représentant de la France à la finale du Concours des Jeunes Musiciens.

Pour les mineurs, il est obligatoire de télécharger l'autorisation et de l'envoyer signée via le formaulaire ci-dessous.

Pour afficher ce contenu Qualifio, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. Gérer mes choix J'autorise

Un évènement en partenariat avec France Télévision