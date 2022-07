Partir toujours plus loin, en musique

Banzzaï voyage : Anne Paceo et la Birmanie

Chaque semaine, des musiciens de jazz nous racontent le pays de leur coeur, ce pays qu'ils ont rencontré au détour d'une tournée. Ce pays qu'ils ont apprivoisé, écouté, arpenté par les cinq sens...

Anne Paceo (Batteuse, compositrice jazz (1984) : « La Birmanie pour moi est le pays des sourires »

L'Orchestre symphonique kibamguiste : un orchestre symphonique en Afrique

Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo. C’est l’une des villes du monde les plus vastes, les plus peuplées, les plus pauvres et donc les plus dangereuses. Décolonisation, guerres civiles et émeutes sanglantes marquent le passé récent d’un pays dont les ressources naturelles sont parmi les plus importantes de la planète. Chacun ici peut raconter un parcours brisé. C’est dans ce contexte difficile qu’est né en 1994, l’OSK, l’Orchestre Symphonique Kibamguiste, à l’initiative d’Armand Diengienda, petit-fils de l’une des figures de l’histoire du Congo, Simon Kimbangu.

Le Rio de la Plata : Argentine et uruguay

Cette série va nous emmener au sud du continent américain et nous faire découvrir la vaste région du Rio de la Plata, le fleuve de l’Argent, avec ses deux ports et capitales : Buenos Aires en Argentine, et Montevideo en Uruguay, du XVIIe siècle jusqu'aux années 1930. Notre équipée débute sur le fleuve Paraná, au nord-est de l’Argentine, aux confins du Brésil et du Paraguay, dans la province qui porte le nom de Misiones en souvenir des Missions que les Jésuites avaient implantées là dès le XVIIème siècle.

Le Mexique : Sur le haut plateau d'Anahuac

Le 1er chapitre nous emmène sur le haut plateau d'Anahuac où les Aztèques ont établi un jour la capitale de leur empire. En 1915, la Révolution mexicaine a commencé depuis cinq ans et les chants révolutionnaires ont largement franchi les frontières. Le 1er chapitre nous emmène sur le haut plateau d'Anahuac où les Aztèques ont établi un jour la capitale de leur empire. En 1915, la Révolution mexicaine a commencé depuis cinq ans et les chants révolutionnaires ont largement franchi les frontières.

Cuba : Sur la mer des Antilles

La Mer des Antilles nous conduit à Cuba, carrefour flamboyant de musiques, et où le vieux et le nouveau continent se sont toujours rencontrés. Cuba qui est aujourd’hui à un tournant de son histoire. Cuba qui veut redécouvrir cette histoire, grâce notamment à de jeunes et courageux historiens et écrivains qui tentent aujourd’hui, contre censures et interdits, de récupérer cette mémoire. A nous aussi de faire cette recherches à travers ces chroniques musicales. Nous débarquons d’abord à Santiago de Cuba pour rencontrer le père de la musique cubaine, Estéban Salas (1725-1803), avant de rejoindre La Havane à la découverte de ses théâtres, sa littérature et sa vie musicale au XIXème siècle.

Le Brésil, aux origines du Chôro

Pour mieux comprendre ce voyage l’émission commence par l’histoire d’un genre musical fondateur de la musique populaire brésilienne : le Chôro, une chronique contée dans la Casa du Chôro à Rio.

En Mongolie, la conception du son renvoie inévitablement à une conception du monde qui est double, duelle, diphonique. Les steppes de Mongolie dominées par un ciel d’azur ont vu se faire puis se défaire de grands empires dont le plus fameux reste sans doute celui de Genghis Khan qui a dominé la Chine au XIIIe et une grande partie du XIVe siècle en fondant la dynastie des Yuan. Aujourd’hui la Mongolie forme un état indépendant et démocratique d’une surface trois fois plus grande que la France, enclavé entre la Russie et la Chine, en Asie Septentrionale.

Du temple aux maisons de thé en Chine : l’incantation de Pu’an

Notre émission nous entraine aujourd’hui à la découverte de la Chine. Sous l’angle d’une mélodie dont nous allons suivre l’histoire et qui nous emmènera autant dans les temples bouddhiques que dans les maisons de thé. Cette musique nous fera entendre la magie sonore de la cithare qin ou de la flûte xiao, du luth pipa et de la voix chantée. Nous passerons de la cour impériale aux réunions de lettrés, du 12ème au 20ème siècle en suivant la voie de la soie et du bambou, à la recherche de l’harmonie parfaite. C’est la mise en musique d’une incantation bouddhique sur le syllabaire sanskrit qui est à l’origine et à l’arrivée de notre carnet de voyage et c’est l’ethnomusicologue François Picard qui est notre guide.

Parcours musical au Viêt-Nam

Nous partons en périple au Vietnam, du Nord au Sud, du théâtre populaire autant que de cour, dans l’ancienne capitale impériale Hué autant que vers les moyens plateaux du Dak Lak et ses minorités Edé. Nous nous apprêtons à découvrir le chant magnifique Ca Tru des courtisanes et longer au cœur de la poétique et des sentiments. Avec l’ethnomusicologue Alienor Anisensel Strentz.

Aux racines du gospel et du blues - Mississippi mon amour

Immersion aux racines du gospel et du blues, au coeur de la musique afro-américaine en compagnie des musiciens qui ont marqué les années 20 de leur empreinte dans le Sud des Etats-Unis.

La goélette à cinq mâts (1/8)

À 20 ans, Thibault Cauvin est parti en voyage. Pendant quinze années, il a vécu sans maison ni appartement, libre, en nomade, guidé par les concerts et l'envie de voir le monde. Dans cette série aux allures de Tintin, il nous raconte ses aventures autour de la terre.