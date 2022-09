Pas de char à voiles pour le ballet de l'Opéra de Paris : Germain Louvet répond à Christophe Galtier

En pleine polémique sur l’impact écologique du transport des joueurs de foot, l’étoile du Ballet de Paris Germain Louvet a rebondi avec humour sur le débat qui agite la sphère médiatique.

Début septembre, le directeur de TGV-Intercités avait montré du doigt l’aller-retour Paris-Nantes en avion du PSG. L’entraîneur du club parisien, Christophe Galtier, avait répondu ironiquement à l’occasion d’une conférence de presse : « On a discuté avec la société avec laquelle on fait nos déplacements pour savoir si on ne pouvait pas se déplacer en char à voile »... provocation soulignée par le fou-rire de l’attaquant Kylian MBappé.

On découvrait hier sur le compte Instagram de Germain Louvet un des danseurs de l’Opéra de Paris dans le train, avec la légende suivante : « Quand le ballet de l’Opéra de Paris part en tournée, on prend pas le char à voile... »

En tournée à Aix-en-Provence jusqu’au 25 septembre, le ballet de l’Opéra national de Paris voyage dans le cadre d’une convention signée pour trois ans par Alexander Neef, directeur de l’Opéra de Paris et Dominique Bluzet, directeur du Grand Théâtre de Provence. Un objectif : développer des projets de production, médiation et diffusion de la danse et de la musique Aix-en-Provence et dans sa métropole. Les Aixois, privés de la compagnie parisienne depuis quatorze ans, découvriront les The Vertiginous Thrill of Exactitude de William Forsythe, Trois Gnossiennes de Hans Van Manen, And... Carolyn. de Alan Lucien Øyen et The Seasons' Canon de Crystal Pite.