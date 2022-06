Pas de Premier prix au Concours de Chefs d'orchestre Svetlanov

Cela n'a rien d'inhabituel, tant la compétition est réputée exigeante. Pour la quatrième fois en cinq éditions, aucun Premier prix n'a été attribué ce lundi à l'issue du Concours International de Chefs d'orchestre Evgeny Svetlanov, qui se déroulait à Monte-Carlo. À l'issue d'une série d'épreuves, l'Estonien Henri Christofer Aavik et l'Allemand Jesko Sirvend se sont distingués parmi les dix-huit candidats, décrochant tous deux le Deuxième prix de la prestigieuse compétition. Le jury était présidé par Pinchas Steinberg, chef principal de l’Orchestre symphonique de la Radio de Vienne, secondé d'Anthony Fogg, Tatjana Kandel, Daishin Kashimoto, Dmitri Liss, David Whelton et Kazuki Yamada, directeur de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.

"Ce que recherchait le jury était une excellence absolue, dans la technique, l'interprétation. Il y en avait un qui, aux oreilles de tout le monde, semblait au dessus, mais le jury a estimé qu'il y avait encore de petites choses qui ne correspondaient pas à un premier prix", fait-on savoir du côté de l'organisation. Jesko Sirvend, 35 ans, a donné une "vraie finale de concert", mais "aurait pu aller encore plus loin". Henri Christofer Aavik, "moins expérimenté", a quant à lui livré une "interprétation sublime", qui lui vaut un Deuxième prix assorti "d'énormes encouragements".

"L'exigence est indispensable"

"Si l'on avait mélangé l'un et l'autre, nous serions peut-être arrivés au Premier prix", confie à France Musique Marina Bower, fondatrice et présidente du concours, qui a assisté aux délibérations. "Quand nous nous sommes réunis la veille, le jury m'a demandé comment juger. Je leur ai dit de regarder un concert du maestro Svetlanov, puis de juger". Un Premier prix est un "prix d'excellence", poursuit-elle : "Il faut qu'un candidat ait l'ensemble des qualités requises pour pouvoir y accéder. Cela ne veut pas dire que le deuxième prix ne soit pas exceptionnel non plus." Une exigence "indispensable", souligne Marina Bower, "à l'honneur du jury", à l'heure où "tout est toujours formidable dans notre monde et où l'on crie au génie à tous les coins de rue." Le Letton Andris Poga demeure donc l'unique récipiendaire du Premier prix, décroché en 2010 à Montpellier.

"Mais un prix, c'est quelque chose de symbolique, ce n'est pas le but du concours", tient à nuancer Marina Bower : "Pendant quatre jours, nous étions comme une grande famille. Tout le jury est extrêmement satisfait, le public aussi. Et les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo ont joué avec un engagement total pour chacun des candidats". L'orchestre a décerné son coup de cœur à l'Allemand Harish Shankar. L'Israélo-américain Ilya Ram, lui, décroche le Prix du Public.

