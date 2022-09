Pharoah Sanders, légende du saxophone jazz, est mort

“Il s'est éteint paisiblement entouré de sa famille et ses amis aimants ce matin à Los Angeles. Un être humain des plus merveilleux, pour toujours, qu'il repose en paix." C'est avec ce message sur twitter que son label Luaka Bop a confirmé la disparition de Pharoah Sanders, légendaire saxophoniste jazz, à l'âge de 81 ans.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Véritable légende du jazz, Pharoah Sanders a été souvent à l'affiche des émissions de notre antenne.

Publicité

À réécouter : Pharoah Sanders à Nice en 1971 Écouter plus tard écouter 1h 00

France Musique rendra d'ailleurs hommage au grand musicien dès ce lundi, notamment dans Open Jazz d'Alex Dutilh et Banzzaï de Nathalie Piolé.

À réécouter : Pharoah Sanders, la promesse de Londres Écouter plus tard écouter 55 min

Né Farrell Sanders à Little Rock (Arkansas, États-Unis) dans une famille de musiciens, le saxophoniste perce dans le milieu du jazz dès le début des années 1960 à Oakland (Californie). Peu après il s'installe à New York et commence à collaborer avec Sun Ra, qui le rebaptise Pharoah. Sa rencontre avec John Coltrane et son groupe marque un tournant dans sa carrière. Leur collaboration, avec une dizaine d'albums réalisés ensemble, durera jusqu'à la disparition prématuré de Coltrane en 1967.

À réécouter : Pharoah Sanders Écouter plus tard écouter 29 min

Au cotés du maître, Pharoah Sanders participera à la naissance du free jazz, style qu'il marquera de son empreinte par la suite. Comme Coltrane, le saxophoniste incorporera dans sa musique une forte dimension spirituelle, inspirée des textes religieux, spirituels et mistiques, ainsi que les influences de la musique traditionnelle africaine et indienne. Pharoah Sanders est considéré comme un des pionniers de l'ethno-jazz, et son album Karma de 1969, un des premiers du genre. En 1971, il a également participé à l'album Journey in Satchidananda d'Alice Coltrane, qui a marqué l'histoire du jazz de l'avant-garde.

Dans les années 1990 et 2000, Pharoah Sanders a multiplié les collaborations avec les musiciens de différents horizons.

Sam Shepherd, producteur britannique avec lequel le musicien a enregistré l'album acclamé Promises en 2019, lui a rendu hommage avec ses mots : “Mon merveilleux ami est décédé ce matin. J'ai beaucoup de chance de l'avoir connu, et c'est une vraie bénédiction pour nous tous d'avoir sa musique pour l'éternité. Merci Pharoah."