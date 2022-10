Philippe Aïche, premier violon solo de l'Orchestre de Paris, est mort

Son talent était unanimement reconnu, sa personnalité appréciée de tous. Philippe Aïche, premier violon solo de l'Orchestre de Paris, est décédé, annonce ce jeudi l'ensemble sur les réseaux sociaux , faisant part de son "immense tristesse". "Au côté des musiciens de l’Orchestre de Paris depuis 1985, il a contribué à construire l’identité de notre ensemble, alliant l’humour à la virtuosité", écrit la formation, actuellement en tournée au Japon, qui annonce dédier ses concerts au violoniste. Ce dernier se battait contre la maladie depuis plus d'un an. Il n'avait que 59 ans.

Philippe Aïche a commencé les cours de violon à huit ans. "Mon voisin allait au conservatoire et j’ai voulu l’imiter. Je voulais faire du piano, mais hélas, il n’y avait plus de place. J’ai donc choisi le violon, ce qui a beaucoup surpris mes parents car j’étais plutôt maladroit avec mes mains !", plaisantait-il dans entretien réalisé par l'Orchestre de Paris. Médaille d'or au Conservatoire national de région de Versailles, il entre au Conservatoire National supérieur de Paris en 1979. Premier prix de violon et de musique de chambre en 1983, il se perfectionne avec Michèle Auclair, Jean Mouillère puis Roland Pidoux en musique de chambre. Lauréat de concours internationaux prestigieux - Tibor Varga, Lipizer - il entre en 1985 à l'Orchestre de Paris.

Avec les plus grands

Au sein de la formation, Philippe Aïche a joué sous la direction des plus grands chefs, dont Bernstein et Barenboim, et se produisait fréquemment en tant que soliste, en France comme à l'étranger. En 1997, il avait créé le Deuxième concerto pour violon d'Eric Tanguy, sous la direction de Semyon Bychkov. "Être Premier violon solo demande un profil psychologique particulier : il faut être capable de supporter la solitude au sein du groupe, tout en n’étant motivé que par l’excellence artistique de l’orchestre", analysait Philippe Aïche.

Le violoniste a aussi troqué à de nombreuses reprises son archet pour la baguette, dirigeant de nombreux ensembles, de la petite formation à l'orchestre symphonique. En 2001, il avait notamment été choisi pour diriger la Symphonie n° 9 de Beethoven lors de la Fête de la Musique, dans les jardins de Matignon.