Pierre et le loup : propagande soviétique ou critique masquée ?

Œuvre d'abord pédagogique, le conte symphonique Pierre et le loup de Sergueï Prokofiev est autant apprécié par les adultes que les plus jeunes, et ce dès sa création le 2 mai 1936 à Moscou.

C’est la metteuse en scène Natalia Sats qui suggère d’abord à Prokofiev l’idée d’écrire une œuvre permettant d’initier les enfants à la musique classique pour découvrir l’orchestre symphonique à travers ses instruments et leurs timbres. Mais la première version du livret ne convient pas à Prokofiev. Ce dernier décide alors de l’écrire lui-même, mettant en scène un jeune garçon courageux qui s’allie avec la nature pour vaincre un loup menaçant qui rôde au loin dans la forêt.

Inspirée des contes folkloriques russes du jeune et ingénieux Ivan Tsarévitch, Pierre et le loup associe ainsi deux thématiques chères au compositeur : l’enfance et la tradition des contes et légendes russes. Prokofiev est tellement enthousiaste qu’il ne souhaite même pas négocier un salaire et accepte ce que Sats et son théâtre peuvent payer.

Un pion sur l'échiquier politique

« Quant à la ‘politique’, elle ne me concerne pas. Cela ne me regarde pas. » C’est ainsi que Prokofiev résume à Victor Seroff à Paris en 1932 sa relation à la politique internationale. La politique sera pourtant une source constante d’ennuis pour le compositeur, qui entretient une relation ambivalente avec le régime soviétique, alors en constante évolution après le renversement du régime tsariste en 1917.

Trois ans plus tôt, en mai 1914, Sergueï Prokofiev quitte sa terre natale pour partir à la découverte de l’Amérique et l’Europe avant de s’installer à Paris, où ses compatriotes Stravinsky et Diaghilev font fureur. Il profite de son succès auprès des publics étrangers et de la presse européenne, notamment à la suite de la création à Paris en 1927 de son ballet Le Pas d’acier : « Sergeï Prokofiev mérite d'être célèbre. En tant qu'apôtre du bolchevisme, il n'a pas d'égal. Les écrivains et les orateurs nous en parlent depuis des années, mais le nouveau ballet de Serge exprime plus l'âme de la Russie moderne que tous leurs efforts réunis », peut-on lire dans l'hebdomadaire britannique Empire News (10 juillet 1927).

Prokofiev suit les événements politiques de son pays depuis l’Europe. Nostalgique de sa patrie, il y retourne en 1929 pour la création du Pas d’acier par le Bolchoï, mais l’accueil est mitigé. « Apôtre » du bolchevisme en Europe et outil de propagande soviétique aux États-Unis, Prokofiev est néanmoins critiqué par la gauche soviétique, qui voit en lui un style trop occidental et bourgeois.

Lors de ses visites en URSS, il est logé comme un étranger à l’Hôtel National de Moscou, laissant sa femme à Paris avec leurs deux fils. Mais le régime soviétique tolère peu de recevoir l’un de ses propres compositeurs comme simple invité récurrent. On fait comprendre à Prokofiev qu’un retour définitif à Moscou lui permettrait de redorer son blason auprès du régime soviétique, avec de nombreuses promesses alléchantes pour de le convaincre, dont un appartement luxueux à Moscou.

Malgré les conseils de ses compatriotes exilés, Prokofiev décide en 1932 de retourner officiellement en URSS. Cependant, il ne peut pas devenir citoyen soviétique tant qu’il ne s’y installe pas définitivement avec sa famille et ses affaires.

Une fois définitivement installé en 1936, l'atmosphère est désormais hostile. La Terreur Stalinienne est lancée, la politique culturelle a radicalement changé et Prokofiev se retrouve en ligne de mire des critiques culturelles, comme bon nombre de compositeurs. En janvier 1936, l’opéra Lady Macbeth de Chostakovitch est lourdement critiqué par le journal officiel du Parti Communiste de l’Union Soviétique, la Pravda. La restructuration des factions artistiques existantes par le Comité central du Parti Communiste est en réalité un moyen par Staline d’acquérir le contrôle totalitaire de la création culturelle au nom du bien-être de l'état soviétique.

C’est dans une URSS dont il n’avait sans doute pas totalement mesuré la brutalité, en pleine purge stalinienne (humaine et culturelle), que Prokofiev signe son œuvre pédagogique joyeuse et pleine d’espoir, aux antipodes de la réalité brutale de l’époque.

Louange de l’audace ou critique de l’autorité ?

L’aventure musicale de Pierre n’est pas qu’un conte musical mais également une leçon de morale soviétique. La culture officielle de l’époque en U.R.S.S. est le réalisme socialiste, caractérisée par une représentation idéalisée de l'homme ordinaire afin de renforcer les nouvelles valeurs soviétiques.

Si Pierre parvient à vaincre le loup et maîtriser la nature, c’est grâce à sa collaboration avec d’autres héros, notamment l’oiseau. Courageux, audacieux et intelligent, Pierre incarne le meilleur des jeunes pionniers et des valeurs du réalisme socialiste. D’ailleurs, le protagoniste de Prokofiev n’est pas sans rappeler la légende du jeune Pavlik Morozov, figure légendaire de l’époque surnommée « pionnier-héros numéro 001 » pour avoir prétendument dénoncé son père lorsque ce dernier aurait commis un crime.

« On peut parfaitement lire Pierre et le Loup comme la valorisation du jeune pionnier idéal, celui qui construit une société nouvelle […] qui trouve une solution que personne n'avait envisagée. Et c'est vrai que ça correspond à l'image du jeune pionnier. Mais les choses ne sont pas obligées d'être univoques », soulève la musicologue et directrice de l'Orchestre Français des Jeunes Charlotte Ginot-Slacik.

Antagoniste principal de l’histoire, le loup n’est pourtant pas le seul obstacle pour Pierre. Son grand-père semble également représenter une présence tout aussi nuisible. En interdisant Pierre de sortir, le grand-père incarne une forme d’autorité réactionnaire vraisemblablement à l’encontre des valeurs nobles de l’idéal bolchévique. En défiant son grand-père, Pierre fait preuve ainsi d’une insubordination quelque peu étonnante pour l’époque de l’œuvre :

« Au premier niveau de lecture, c'est l'histoire d'un enfant courageux qui va donner une bonne leçon d'intelligence à tout le monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire que de faire une ode à la liberté, à la désobéissance et l'insubordination en 1936, à un moment où l'U.R.S.S vit une de ses pires périodes, qui est les Grandes Purges Staliniennes ? Est ce qu'il n'y a pas là-dedans quelque chose d'absolument inconscient ?, demande Charlotte Ginot-Slacik. Mais Je ne suis pas certaine que ça soit délibéré de la part de Prokofiev. C'est très français que de projeter une dimension de résistance sur des auteurs qui tentaient juste de vivre et de créer dans un régime de contraintes incroyables. »

Il serait tentant de voir en Pierre et le loup une ode à l’insubordination face au régime totalitaire stalinien aux mains duquel souffrait Prokofiev à l’époque. Mais au contraire, le compositeur semble avoir protégé sa vie créative des extrêmes cruautés de son quotidien : le compositeur a peut-être compromis sa vie au nom du régime soviétique, mais jamais son art. Il n’empêche que lorsque l’on considère Pierre et le loup en relation avec le contexte socio-politique de sa génèse, l’œuvre acquiert une résonnance particulièrement intrigante et nuancée : « Pierre et le loup, on peut l'entendre à hauteur d'enfant, on peut l'entendre à hauteur d'orchestre, on peut l'entendre à hauteur de l'histoire, et lorsqu’on l’entend à hauteur de l'histoire, d'un seul coup, on n'entend plus du tout la même chose », conclut Charlotte Ginot-Slacik.