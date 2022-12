Plus de contemporain, moins de classique : le Met Opera réoriente sa programmation

Encore une conséquence de la pandémie de covid-19, qui a mis le monde à l'arrêt pendant plusieurs mois : faute de représentation, les recettes du Met Opera ont diminué de plus de 40 millions de dollars entre 2019 et 2022. Dans ce contexte, la direction a pris une série de mesure censées redresser la barre : un retrait de 30 millions de dollars de sa dotation pour couvrir les frais de fonctionnement, une réduction de 10% du nombre de représentations pour les saisons prochaines, et enfin une modernisation de la programmation - puisqu'il s'avère que les spectacles contemporains attirent plus, dernièrement, que les grands classiques.

"L'opéra doit être le reflet de son époque"

Ce changement de ligne éditoriale est un véritable revirement pour le Met, qui a longtemps privilégié les classiques aux travaux contemporains - en raison d'une audience relativement conservatrice, plus encline à apprécier un Carmen de Bizet qu'un The Hours de Kevin Puts. Mais cette année les chiffres ont parlé, et le Don Carlo de Verdi n'a rempli que 40% de la salle, tandis que Fire Shut Up in My Bones (Terence Blanchard) se jouait à guichet fermé... Place donc à la jeunesse - ou du moins, aux vivants ! Le met Opera ouvrira désormais chaque saison avec une nouvelle production d'une œuvre contemporaine. Et ce, dès la saison prochaine, avec la présentation de Dead Man Walking, le premier opéra du pianiste et compositeur américain Jake Heggie. Une stratégie aux enjeux forts et novateurs, approuvée avec enthousiasme par Yannick Nézet-Séguin, le directeur musical du Met Opera : "L'opéra doit être le reflet de son époque. Il est de notre responsabilité de produire de nouvelles œuvres, dans lesquelles les gens pourront se reconnaître et retrouver leur réalités sur scène".