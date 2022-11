Podcast : Les Zinstrus 3

Les Zinstrus reviennent pour une troisième saison. Après la clarinette, le piano, la trompette, les percussions, la flûte à bec, l'accordéon, l'orgue, la guitare et la harpe, c'est au tour de l'harmonica, du clavecin, du ukulélé, du saxophone et de la voix de prendre vie et de raconter qui ils sont vraiment, pour le bonheur des enfants !

Les 5 nouveaux épisodes :

Publicité

- Le clavecin avec Benoît Poelvoorde et Jean Rondeau

Loulou le clavecin a 800 ans ! Ce grand sensible en a bravé des obstacles pour devenir cette star des 17e et 18e siècles. Grand voyageur, influenceur farceur sur « Clavestagram », parviendra-t-il à se dégeler les touches d’ici le concert de ce soir ?

- Le ukulélé avec Barbara Schulz et Agathe Peyrat

Partons à Hawaï rencontrer Pupuce, le ukulélé-surfeur ! Mais comment a-t-il fait pour atterrir sur cette île ? D’ailleurs, sais-tu ce que signifie « ukulélé » ?… Il y a un indice dans son prénom !

- Le saxophone avec Virginie Hocq et Thomas de Pourquery

En route pour la Belgique où nous attend Gudule le saxophone. Elle aime les frites, improviser et faire la fête, que ce soit au Plat Pays, à Paris ou aux Etats-Unis !

- L’harmonica avec Emma De Caunes et Rachelle Plas

Pony l’harmonica est tellement populaire qu'elle collectionne les surnoms : "Piano de poche", "Ruine-babines » ou encore « Biscuit en métal » ! Petit par sa taille, il se glisse tranquillement dans toutes les poches, même dans celle d’un astronaute !

- La voix avec Laura Felpin et Lucile Richardot

Mesdames et messieurs, voici l’instrument le plus répandu au monde. La voix ! Elle aime tellement pousser la chansonnette qu'elle chante tout ce qui lui passe par la tête ! Sauf quand Madame Laryngite décide de lui rendre visite...

Episodes disponibles sur le site et l’appli Radio France :

- La clarinette avec Jean-Pascal Zadi et Bertrand Laude

- Le piano avec Laetitia Dosch et Jérôme Ducros

- Les percussions avec Alex Vizorek et Rodolphe Théry - La trompette avec Florence Foresti et Romain Leleu

- La flûte à bec : Augustin Trapenard et Evolène Kiener

- L’accordéon avec Panayotis Pascot et Félicien Brut

- La guitare avec Laure Calamy et Thibault Cauvin

- L’orgue : Marie-Anne Chazel et Karol Mossakowski

- La harpe avec Didier Bourdon et Clara Izambert-Jarry