Podcast natif France Musique - Les Zinstrus 2

Les Zinstrus sont de retour ! Les enfants profitent de l’absence des musiciens de l’orchestre sur la scène de l’Auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique pour faire parler les instruments. Après la clarinette, le piano, la trompette et les percussions, c’est au tour de la flûte à bec, de l’accordéon, de l’orgue, de la guitare et de la harpe de prendre vie ! Saviez-vous que la flûte à bec avait un sacré tempérament ? Pourquoi l’accordéon est-il le roi de la piste ? Pourquoi la guitare est-elle une star du tapis rouge ? L’orgue a-t-il vraiment 5.000 tuyaux ? Vous saviez que la harpe était l’instrument favori de Marie-Antoinette ?

Les 5 nouveaux épisodes :

- La flûte à bec avec Augustin Trapenard et Evolène Kiener

Mais pourquoi les enfants se moquent-ils de Dino la flûte à bec ? Du haut de ses 35.000 ans, elle possède pourtant un sacré tempérament ! Et si c’était elle la vraie star de la cour de récré ?

- L’accordéon avec Panayotis Pascot et Félicien Brut

S’il y en a bien un qui met l’ambiance, c’est Léon l’accordéon ! Léon, le roi de la piste, fête son anniversaire et nous invite à nous déhancher en boîte de nuit. Il nous fera aussi découvrir Vienne, ou encore l’Italie ! Fiesta garantie !

- La guitare avec Laure Calamy et Thibault Cauvin

Qui ne connaît pas encore Carmen, la guitare ? C’est pourtant une star du tapis rouge ! Chatouillez ses cordes de haut en bas, de bas en haut et surtout tendez l’oreille : vous l’entendrez chanter comme une diva !

- L’orgue avec Marie-Anne Chazel et Karol Mossakowski

3-2-1-0 décollage ! Avez-vous déjà piloté un orgue ? Non ? Et bien accrochez votre ceinture, direction la Grèce antique à la découverte de Xéna ! Superhéroïne aux 5.000 tuyaux, elle vous fera visiter des arènes, des églises et des salles de concert !

- La harpe avec Didier Bourdon et Clara Izambert-Jarry

Instrument préféré de Marie-Antoinette, Brutus la harpe n’en est pas pour autant un instrument pour jeune fille bien sage ! Son ancêtre ? L’arc à flèche qui servait à chasser le mammouth à la Préhistoire ! Brutus chante, danse et résonne comme un dingue.

Les 4 premiers épisodes (toujours disponibles sur le site et l’appli Radio France) :

- Sibé, la clarinette avec Jean-Pascal Zadi et Bertrand Laude

- Pia, le piano avec Laetitia Dosch et Jérôme Ducros

- Cymb et Al, les percussions avec Alex Vizorek et Rodolphe Théry

- Tara, la trompette avec Florence Foresti et Romain Leleu