42ème rue fait son show : Gene Kelly sur la 42e Rue !

Regardez la soirée en vidéo

Gene Kelly est un homme à part dans le monde de la comédie musicale : il a rendu la danse au cinéma à la fois virile, athlétique et quotidienne. Qu’il s’élance de bonheur dans les rues de New York, soit transporté par amour dans des rues humides ou effectue un pas de deux sur les quais de Seine, le danseur se cache toujours derrière le comédien : il a su mieux que quiconque faire de ces films des œuvres essentielles non superficielles.

Lambert Wilson, Marie Oppert de la Comédie Française, mais aussi la claquettiste Eva Tesiorowski et le jeune danseur athlète Thomas Bernier célèbreront son art du chant et de la danse, en reconstituant ou interprétant des tableaux de Chantons sous la pluie, Les Demoiselles de Rochefort, Brigadoon ou Un Américain à Paris.

Blandine Rinkel, repérée en cette rentrée pour son roman "Vers la violence", musicienne et comédienne depuis son plus jeune âge de comédie musicale créera "Les amitiés furtives", comédie musicale commandée comme chaque année par France Musique, 42e Rue et la SACD, et arrangée par Pierre Jouan, avec notamment November Ultra.

La soirée lèvera enfin le voile sur les nouveautés de la saison avec Roberto Alagna, David Lescot et Justine Heynemann et mettra à l’honneur la jeune génération des élèves de l’école NS World, du Cours Florent et du Chœur d’Enfants Sotto Voce.

En présence de sa dernière épouse, Patricia Kelly, cent artistes seront encore une fois réunis sur la scène du Studio 104 de Radio France pour France Musique avec le Grand Orchestre de 42e Rue dirigé par Patrice Peyriéras et Thierry Boulanger.