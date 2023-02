A Little Night Music, 50 ans plus tard

C’était il y a pile 50 ans. Le 25 février 1973. Stephen Sondheim signait selon le New York Times enfin la « première comédie musicale adulte ». Une histoire d’adultère inspirée d’un film d’Ingmar Bergman, Sourire d’une nuit d’été. Une partition à la française, sans percussion, que des cordes, qui suivait un homme marié qui questionnait son mariage et ses retrouvailles avec son ancienne maitresse, comédienne en tournée dans sa ville. A Little Night Music est aussi la première comédie musicale de Stephen Sondheim qu’a découvert le public français au théâtre du Châtelet à Paris avec Lambert Wilson dans le rôle de cet homme tourmenté. Nous vous racontons aujourd’hui son étrange genèse et la postérité qu’a pris cette œuvre, dont un titre est devenu un standard repris par les plus grands, plus de 150 reprises. Un titre composé en une nuit sur mesure pour sa comédienne Glynis Jones. Souvenir.

A Little Night Music en 5 vidéos

La troupe du Châtelet de A Little Night Music en concert sur la 42e rue de France Musique en 2010

Prisca Demarez reprend « Send in the clowns »

Stephen Sondheim enseigne comment interpréter "Send in the clowns »

Judi Dench interprète « Send in the clowns »

Une captation du spectacle à Londres avec Sally Anne Howes

Playlist Best of Sondheim sur le Youtube de France Musique #42e rue

