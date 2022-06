Le cinéma musical de Baz Luhrmann

Il est né dans un village à 400 km au nord de Sidney dénommé Heron’s Creek, le ruisseau du Héron. 7 maisons en tout. Il regarde a la télévision les films, beaucoup de films de Fred Astaire et de comédies musicales.

Baz Luhrmann à le film musical dans le sang. Elvis, son seulement 6e film vient de sortir. Un biopic non seulement sur la carrière du roi du déhanché et du rock’n roll mais surtout de son âme maudite, son agent Le fameux colonel Parker.

Publicité

Comme toujours un film flamboyant, très clippé, remixé au son du rap et des artistes d’aujourd’hui. Mais Baz Luhrmann est aussi à Broadway : l’adaptation de son film Moulin Rouge est à l’affiche non seulement à New York mais à Londres et bientôt en Allemagne. Aujourd’hui, je vous propose une balade dans l’univers musical et graphique de Baz Luhrmann.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

A vous de jouer

Chantons sous la pluie

Chantons sous la pluie - DR

Tentez de gagner des places pour la projection présentée par la dernière épouse de Gene Kelly Patricia Kelly de la version restaurée de « Chantons sous la pluie » à la Cinémathèque française (Paris) le 1er juillet à 20h

Cinémathèque française - 51 Rue de Bercy, 75012 Paris

Pour obtenir ces places, vous nous écrivez l'onglet : contactez-nous ICI

Tirage au sort mercredi 29 juin.

Actualité

Folies Broadway 15e éditions

Les Folies Broadway - DR

Les grands classiques de la comédie musicale américaine sont de retour à Montpellier dans le cadre d'un spectacle magique réunissant chanteurs et danseurs, intégrant d'éblouissants numéros de claquettes, avec les chanteuses Marie Oppert, Emma Scherrer, Emma Kate Nelson, le pianiste Patrice Peyrieras, l’orchestre National Montpellier Occitanie et le Chœur Opéra national Montpellier Occitanie.

Au programme : Le Violon sur le toit, The Producers, Funny Girl, West Side Story, Kiss me Kate, A Chorus Line, Show Boat, Mack and Mabel, South Pacific…

1er et 2 juillet 21h30 à l’amphithéâtre du domaine D’O – Montpellier

De l'autre côté du mur - DR

Une comédie musicale d’Étienne et Jeanne Perruchon

Cette création est une œuvre dans laquelle le compositeur, Etienne Perruchon, a eu à cœur de mettre les enfants en valeur.

Il y a trois ans, Etienne Perruchon nous quittait. S’il laissa derrière lui un grand vide, ce compositeur de talent continue de rayonner par son œuvre magistrale. C’est une relation unique qui le liait à l’association Orchestre à l’École. Il s’est toujours engagé avec passion à leur côté, convaincu du rôle fondamental de la musique dans l’épanouissement des enfants

Une co-production Orchestre à l’École, Orchestre Philharmonique de Radio France , CRÉA Centre de création vocale et scénique d’Aulnay-sous-Bois

Opéra de Massy vendredi 1er et samedi 2 juillet 2022

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Carmen revisité façon comédie musicale hip hop avec 300 artistes sur scène.

Après le succès de West Side Story en 2019, Cergy-Pontoise accueille en 2022, l’opéra le plus populaire au monde, Carmen. Portée cette fois encore par le trio Jean-Philippe Delavault à la mise en scène, Laurence Pérez à la danse et Benoît Girault à la musique, l’œuvre de Bizet est ici traitée dans une mise en scène originale et moderne, tout en résonance avec notre époque.

Arenice de Cergy-Pontoise le 1er, 2 et 3 juillet – 20H

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Nous sommes sur Twitter, avec le hashtag 42rue, facebook et instagram !