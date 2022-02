Betty Hutton, de l’ombre à la lumière

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Judy Garland avait commencé à filmer « Annie Get Your Gun » avant d’être virée du tournage

Voici les deux versions de I’m an Indian too par Judy Garland et Betty Hutton qui la remplace au pied levé.

Actualité

A l’ombre d’Oz

Un spectacle musical inédit, sur les traces de Judy Garland et les mystères entourant le tournage du Magicien d’Oz

Compagnie Les Joyeux de la Couronne

Mise en scène Olivier Schmidt / Chorégraphies : Séverine Wolff / Musique : Justine Verdier

Avec Séverine Wolff, Alexandra Magin, Maeve Jourand, Loïc Brousoz, Kevin Maille, Franck-Kevin Barnachea, Olivier Schmidt

Jusqu’au 29 avril 2022 les vendredi 21h30 (sauf le 25/02)

Théâtre Theo : 20 rue Théodore Deck. 75015 Paris

Prochain Cabaret 42e rue : Dimanche 27 février

Carte blanche à Patrick Laviosa

© avec l'aimable autorisation de Patrick Laviosa - Johan Dunder

en direct du Carreau du Temple (2, rue Perrée / Paris 3e)

Il fait partie du groupe vocal a capella les « Cinq de Cœur », Patrick Laviosa est surtout compositeur. A son actif, « Panique à Bord », « Le Cabaret des Hommes perdus » (Molière 2007 du spectacle musical), « Simenon et Joséphine » à l’Opéra Royal de Liège sur les amours entre Georges Simenon et Joséphine Baker. Patrick Laviosa, lauréat du Prix Maurice Yvain SACD, lève le voile sur ses nouvelles créations et revisite ses compositions en compagnie de ses amis.

Le cast original de "Panique à Bord" : Christine Bonnard, Ariane Pirie, Angélique Rivoux, Vincent Heden, Gilles Vajhou et Jacques Verzier.

: Christine Bonnard, Ariane Pirie, Angélique Rivoux, Vincent Heden, Gilles Vajhou et Jacques Verzier. Le cast original du "Cabaret des hommes perdus" : Alexandre Bonstein, Jérôme Pradon, Denis d'Arcangelo et Sinan Bertrand.

: Alexandre Bonstein, Jérôme Pradon, Denis d'Arcangelo et Sinan Bertrand. L’ensemble Cinq de Cœur : Pascale Costes, Karine Sérafin, Sandrine Mont-Coudiol et Fabian Ballarin

: Pascale Costes, Karine Sérafin, Sandrine Mont-Coudiol et Fabian Ballarin Jean Guidoni

Réservation sur : Maison de la radio et de la musique

A vous de jouer !

Tentez de gagner le DVD du film des frères Larrieu TRALALA ,! Paru chez l’éditeur Pyramide.

En répondant à la question posée par Laurent Valière et en nous écrivant à l'adresse e-mail 42erue@radiofrance.com et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

