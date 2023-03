Bojangles, sans attendre

On le connait en France surtout grâce au roman devenu film « En attendant Bojangles ». Une famille et une mère incarnée dans le film par Virginie Effira qui aime danser avec son mari Romain Duris sur les chansons de Bojangles. Bill Robinson, c’est le véritable nom de cet artiste noir, a marqué l’histoire du music-hall aux Etats Unis mais aussi l’histoire du racisme et de la ségrégation au début du siècle dernier. Il fut en son temps l’artiste noir le mieux payé. Et le premier à casser cette convention qui voulait qu’un artiste noir ne se produise jamais seul sur scène face à un public blanc. Normalement, ils devaient être deux au minimum. Lui brise cette fâcheuse tradition et gagne à l’âge de 50 ans en popularité notamment à Broadway dans un spectacle révolutionnaire : « The blackbirds of 1928 », un spectacle qui a le son du swing qui reste plus d’un an à l’affiche cette année-là. Il avait une façon absolument inouïe de faire des claquettes et en inspirera plus d’un de Fred Astaire qui chantera ses louanges à celle qu’on appellera la mitraillette des claquettes, la fabuleuse Ann Miller.

Bojangles en 5 vidéos

La danse de l’escalier

"King for a day" (1934)

Avec Shirley Temple dans "le Petit colonel"

Dans le film "Stormy Weather"

A voir : le film Bojangles avec Gregory Hines et le documentaire : Documentaire sur Bill Bojangles Robinson (1997)

BIBLIOGRAPHIE

The biography of Bill Robinson par Jim Haskins et N.R. Mitgang

Publicité

The biography of Bill Robinson - Jim Haskins et N.R. Mitgang

