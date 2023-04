Bruno Pelletier programme 42e rue

Il est revenu en France dans « Al Capone » de Jean-Félix Lalanne.

BRUNO PELLETIER

Il restera à jamais pour les amoureux de la comédie musicale en France : Gringoire, le narrateur de « Notre Dame de Paris », celui qui ouvre le spectacle phénomène de Luc Plamadon et Richard Cocciante en chantant « Le Temps des Cathédrales » à partir de septembre 1998.

L’apothéose de la carrière de ce chanteur auteur, compositeur, interprète qui a, à l’époque, 36 ans.

Mais cela fait longtemps qu’il se produit.

La comédie musicale lui tombe dessus par le plus grand des hasards, et comme l’écrit Luc Plamondon, Bruno Pelletier va alors interpréter entre 1992 et 1998 les 5 rôles majeurs de ses comédies musicales : James Dean dans « la Légende de Jimmy », Johnny Rockfort, Le Businessman et Ziggy dans « Starmania » puis Gringoire.

Et il est revenu à Paris dans une nouvelle comédie musicale cette fois signée Jean Felix Lalanne. Bruno Pelletier a partagé la de janvier à mars la scène des Folies Bergère à Paris avec le tenor Roberto Alagna: « Al Capone ». Le spectacle s’est arrêté prématurément à la mi-mars.

BRUNO PELLETIER EN 4 VIDEOS

La Légende de Jimmy au Québec, avec Luce Duffault (1992)

Notre Dame de Paris (1998)

Dracula : entre l’amour et la mort (2006)

Al Capone (2023)

BIBLIOGRAPHIE

Bruno Pelletier: Il est venu le temps... - Libre Expression (Editions)

Bruno Pelletier: Il est venu le temps... Entretien avec Samuel Larochelle

Libre Expression (Editions)

PROCHAIN CABARET 42E RUE

DIMANCHE 23 AVRIL

Carreau du Temple - Paris 3e

LA FORCE QUI RAVAGE TOUT

Texte, musique et mise en scène David Lescot

Avec Candice Bouchet, Elise Caron, Pauline Collin, Ludmilla Dabo, Marie Desgranges, Matthias Girbig, Alix Kuentz, Emma Liégeois, Yannick Morzelle, Antoine Sarrazin, Jacques Verzier

Anthony Capelli : batterie / Fabien Moryoussef : claviers / Philippe Thibault : basse / Ronan Yvon : guitare

La Force qui ravage tout est tout simplement une pièce sur l’amour.

Un amour conçu non pas comme sentiment idyllique, mais comme une force qui s’empare de nous et nous contamine, une sorte de maladie violente et incontrôlable, un principe dévastateur qui met tout sens dessus-dessous, ruine nos résolutions à l’ordre et à la raison, et déclenche en nous des comportements déments et anarchiques.

En somme, cet amour qui souffle sur les personnages de la pièce comme un vent de folie, est un véritable principe révolutionnaire, à l’échelle de leurs vies, suscitant des décisions insensées, opposées à tout calcul, à toute économie, à toute norme, à tout principe de rentabilité, d’équilibre ou d’intérêt. À la fois fatal et libérateur, il est pure dépense et même pure perte.

