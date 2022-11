Cabaret 42e rue avec « Joséphine Baker le musical » | « Lady in the dark » | Oh Là Là !

« Joséphine Baker le musical »

Avec Nevedya, Coline Perrocheau, Joseph Cange, César Vallet, Ursula Ravelomanantsoa, Raphaël Bancou, Pénélope Beaulieu, Vincent Cordier, et Jean Pierre Hadida

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

« Pour danser le charleston » auteur compositeur Jean Pierre Hadida

Nevedya, Pénélope Beaulieu, Jean-Pierre Hadida, Coline Perrocheau (voix) et Raphaël Bancou (piano)

« Pourquoi subir » auteur compositeur Jean-Pierre Hadida

Nevedya (voix), Raphaël Bancou (piano)

Publicité

« Paris Paris » de Yip Harburg et Vernon Duke. Arrangement Raphaël Bancou

Nevedya et Pénélope Beaulieu, Jean-Pierre Hadida, Coline Perrocheau (voix), Raphaël Bancou, piano

« J’ai 2 amours » de Vincent Scotto, Géo Koger,Henri Varna. Arrangement Jean-Pierre Hadida

Nevedya (voix), Raphaël Bancou (piano)

« De Jo à Joséphine » auteur-compositeur Jean-Pierre Hadida

Jean-Pierre Hadida (voix), Raphaël Bancou (piano)

« Z’avez pas vu Tumpie »

Ursula Ravelomanantsoa (voix), Raphaël Bancou (piano)

à Bobino (Paris) jusqu'au 7 décembre à 21h

« Lady in the Dark » de Kurt Weill

Avec Alexia Macbeth (voix) avec Karolas Zouganelis (piano)

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

My Ship

This is New

The Jenny Song

Théâtre de la ville de Luxembourg 24 et 26 novembre 2022

« Oh Là Là ! »

Isabelle Georges (voix), Raphaël Sanchez (piano)

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Moon River

My heart belongs to Daddy

I Love Paris

A la Nouvelle Ève (Paris) du 27 au 31 décembre 2022

Réservation sur Maison de la Radio

Réseaux sociaux

Nous sommes sur Twitter , Facebook et Instagram