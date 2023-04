Cabaret 42e rue : avec la troupe de " La Force qui ravage tout ", la nouvelle comédie musicale de David Lescot.

LA FORCE QUI RAVAGE TOUT

Texte, musique et mise en scène David Lescot

Comédie musicale pour 11 comédiens-chanteurs-danseurs et 4 musiciens

Candice Bouchet, Elise Caron, Pauline Collin, Ludmilla Dabo, Marie Desgranges, Matthias Girbig, Alix Kuentz, Emma Liégeois, Yannick Morzelle, Antoine Sarrazin, Jacques Verzier

Anthony Capelli : batterie / Fabien Moryoussef : claviers / Philippe Thibault : basse / Ronan Yvon : guitare

Un amour conçu non pas comme sentiment idyllique, mais comme une force qui s’empare de nous et nous contamine, une sorte de maladie violente et incontrôlable, un principe dévastateur qui met tout sens dessus-dessous, ruine nos résolutions à l’ordre et à la raison, et déclenche en nous des comportements déments et anarchiques.

En somme, cet amour qui souffle sur les personnages de la pièce comme un vent de folie, est un véritable principe révolutionnaire, à l’échelle de leurs vies, suscitant des décisions insensées, opposées à tout calcul, à toute économie, à toute norme, à tout principe de rentabilité, d’équilibre ou d’intérêt. À la fois fatal et libérateur, il est pure dépense et même pure perte.

Pour réserver : ICI

EN TOURNEE

25, 26, 27 mai 2023 : MAC – Créteil

8 juin 2023 : SN de Quimper

