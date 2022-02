Cabaret 42e rue : avec les Voice Messengers et la troupe de " La Crème de Normandie " de Hervé Devolder

Avec la troupe de « La Crème de Normandie »

Après LES FIANCÉS DE LOCHE et CHANCE ! Voici le nouveau spectacle musical de Hervé Devolder !

Cette comédie, qui se déroule à la jonction des deux siècles, n’est pas sans rappeler des situations à la Feydeau émaillées d’un regard attendri sur la condition souvent terrible de ces femmes en marge de la société.

Actualité "Crème de Normandie"

21/01/2022 : Plaisir (78)

28/01/2022 : Franconville

13/02/2022 : Noisy-Le-Grand (93)

06/03/2022 : Pouzauges (85)

Et Les Voice Messengers

Créés par Thierry Lalo en 1994, Les Voice Messengers, ce sont plus de 20 ans d’aventure musicale. Leur nouvel album « Comme le temps passe » est servi par les arrangements jubilatoires de Thierry Lalo et d’autres arrangeurs de renom : Jean-Loup Longnon, Edward Randell, Jesper Holm, Stéphane Cochet, Le tout prend forme sur scène d’une manière enlevée, chorégraphiée par Jean-Michel Fournereau.

Actualité des Voice Messengers :

14/05/2022 : Maison de l'Environnement de Magny-Les-Hameaux (78)

Disque : "Comme le temps qui passe" (2021)

Programmation musicale

Les Voice Messengers © Radio France - L.Valière

Victoria Rummler, Neïma Naouri, Vanina de Franco, Emmanuel Lanièce, Augustin Ledieu,Sylvain Bellegarde

Piano : Stéphane Cochet / Contrebasse : Gilles Naturel / Batterie : Raphaël Pannier

« Mimi Medley », medley hommage aux Double Six, arrangé par Thierry Lalo

« Luck be a lady » (Guys and Dolls), paroles et musique Frank Loesser

Arrangement : Sylvain Bellegarde

La Crème de Normandie de Hervé Devolder et Milena Marinelli

La Crème de Normandie © Radio France - L.Valière

« L’été radieux »

Milena Marinelli, Clara Hesse, Marianne Devos et Raphaëlle Lemann (voix)

Accordéon : Patrick Villanueva / Contrebasse : Benoît Dunoyer de Segonzac

« Mon p’tit capital »

Clara Hesse (voix)

Piano : Patrick Villanueva / Contrebasse : Benoît Dunoyer de Segonzac

« Saute-mouton »

Milena Marinelli (voix)

Piano et accordéon : Patrick Villanueva / Contrebasse : Benoît Dunoyer de Segonzac / Violon : Marianne Devos

« Ça pue ça pue ça pue »

Hervé Devolder (voix)

Piano : Patrick Villanueva / Contrebasse : Benoît Dunoyer de Segonzac

« Enfin ! »

Christine Bonnard (voix)

Piano : Patrick Villanueva / Contrebasse. : Benoît Dunoyer de Segonzac / Violon : Marianne Devos

« Choeur des orphelines »

Milena Marinelli, Clara Hesse, Marianne Devos et Raphaëlle Lemann (voix)

Piano : Patrick Villanueva / Contrebasse : Benoît Dunoyer de Segonzac

« Les cadeaux »

Christine Bonnard (voix)

Piano : Patrick Villanueva / Contrebasse : Benoît Dunoyer de Segonzac

« Aux fourneaux ! »

Christine Bonnard (voix)

Piano : Patrick Villanueva / Contrebasse : Benoît Dunoyer de Segonzac

« Final »

Christine Bonnard, Marianne Devos, Clara Hesse, Raphaëlle Lemann, Milena Marinelli, Fabrice Fara, Hervé Devolder (voix)

Piano : Patrick Villanueva / Contrebasse : Benoît Dunoyer de Segonzac

Regardez 42e rue fait son show :

75 artistes, l’orchestre de 42e rue avec les musiciens de l’Orchestre National de France sous la direction de Patrice Peyriéras. Une création de Zabou Breitman et Reinhardt Wagner.

A regarder ici sans modération :

Un podcast natif en 10 épisodes signé Laurent Valière & réalisé par Sophie Pichon.

Podcastez : La Story de West Side Story

